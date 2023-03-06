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النجمة التونسية أنس جابر تعود الى الملاعب من بوابة "انديان ويلز"

2023-03-06 | 07:03
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النجمة التونسية أنس جابر تعود الى الملاعب من بوابة "انديان ويلز"

النجمة التونسية أنس جابر تعود الى الملاعب من بوابة "انديان ويلز"

أعلنت النجمة التونسية ولاعبة المضرب المصنفة ثالثا عالميا أنس جابر عودتها للمشاركة في دورة انديان ويلز التي تنطلق الاثنين بعد انقطاعها لنحو شهر بسبب خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت جابر (28 عاما) على صفحتها بموقع تويتر "كم أنا سعيدة بالعودة"، وأرفقتها بصورة على ملعب البطولة.

وفي الثامن من شهر شباط/فبراير الفائت أعلنت جابر توقف التدريب "من أجل العناية بصحتي، قرّر فريقي الطبي إجراء عملية جراحية بسيطة بهدف العودة إلى الملاعب والحصول على نتائج جيّدة".

وخرجت جابر (29 عاما) من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وعرفت جابر موسماً رائعاً في 2022 عندما بلغت نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، ما خوّلها الصعود إلى المركز الثاني في ترتيب اللاعبات المحترفات، في انجاز عربي-إفريقي، قبل تراجعها أخيراً إلى المركز الثالث.

وتحظى جابر بشعبية كبيرة في تونس البلد المتأثر بأزمة سياسية واقتصادية عميقة حيث لُقبت "بوزيرة السعادة".
 
 
 
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