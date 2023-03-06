الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
النجمة التونسية أنس جابر تعود الى الملاعب من بوابة "انديان ويلز"
2023-03-06 | 07:03
شارك
0
min
النجمة التونسية أنس جابر تعود الى الملاعب من بوابة "انديان ويلز"
النجمة التونسية أنس جابر تعود الى الملاعب من بوابة "انديان ويلز"
أعلنت النجمة التونسية ولاعبة المضرب المصنفة ثالثا عالميا أنس جابر عودتها للمشاركة في دورة انديان ويلز التي تنطلق الاثنين بعد انقطاعها لنحو شهر بسبب خضوعها لعملية جراحية.
وكتبت جابر (28 عاما) على صفحتها بموقع تويتر "كم أنا سعيدة بالعودة"، وأرفقتها بصورة على ملعب البطولة.
وفي الثامن من شهر شباط/فبراير الفائت أعلنت جابر توقف التدريب "من أجل العناية بصحتي، قرّر فريقي الطبي إجراء عملية جراحية بسيطة بهدف العودة إلى الملاعب والحصول على نتائج جيّدة".
وخرجت جابر (29 عاما) من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.
وعرفت جابر موسماً رائعاً في 2022 عندما بلغت نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، ما خوّلها الصعود إلى المركز الثاني في ترتيب اللاعبات المحترفات، في انجاز عربي-إفريقي، قبل تراجعها أخيراً إلى المركز الثالث.
وتحظى جابر بشعبية كبيرة في تونس البلد المتأثر بأزمة سياسية واقتصادية عميقة حيث لُقبت "بوزيرة السعادة".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
أنس جابر
تنس
انديان ويلز
التالي
محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول
كيف يقيم الجهاز الفني الحالي موسمه الأول على رأس المنتخب اللبناني لكرة السلة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:42
حميه عقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد من شركة "توتال"
اقتصاد
09:42
حميه عقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد من شركة "توتال"
0
آخر الأخبار
2023-03-01
عقيص لـ "حوار المرحلة": القضاء لا يجب أن يكون مسيّساً استنسابياً يحقق بالملفات وغادة عون عملت باستنسابية مثلاً في انتقاء المصارف للتحقيق معها
آخر الأخبار
2023-03-01
عقيص لـ "حوار المرحلة": القضاء لا يجب أن يكون مسيّساً استنسابياً يحقق بالملفات وغادة عون عملت باستنسابية مثلاً في انتقاء المصارف للتحقيق معها
0
أخبار لبنان
2023-02-25
الأبيض يواصل لقاءاته في فرنسا ويبحث في الخارجية في تنسيق جهود الدعم
أخبار لبنان
2023-02-25
الأبيض يواصل لقاءاته في فرنسا ويبحث في الخارجية في تنسيق جهود الدعم
0
أخبار لبنان
2023-02-23
شقير: الأجدى إيقاف الصراع السياسي المستنسخ والذهاب فورًا للإلتقاء
أخبار لبنان
2023-02-23
شقير: الأجدى إيقاف الصراع السياسي المستنسخ والذهاب فورًا للإلتقاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
08:41
محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول
رياضة
08:41
محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-04
كيف يقيم الجهاز الفني الحالي موسمه الأول على رأس المنتخب اللبناني لكرة السلة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-04
كيف يقيم الجهاز الفني الحالي موسمه الأول على رأس المنتخب اللبناني لكرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-03
هل تفسد السياسة حلم لبنان بالوصول بعيدًا في كأس العالم لكرة السلة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-03
هل تفسد السياسة حلم لبنان بالوصول بعيدًا في كأس العالم لكرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-02
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-02
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-20
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين..والولايات المتحدة الاميركية تؤكّد دعمها لأنقرة
أخبار دولية
2023-02-20
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين..والولايات المتحدة الاميركية تؤكّد دعمها لأنقرة
0
آخر الأخبار
14:44
وزير العمل لـ"الأحد مع ماريو": النص النهائي لمشروع قانون المعاش التقاعدي اكتمل
آخر الأخبار
14:44
وزير العمل لـ"الأحد مع ماريو": النص النهائي لمشروع قانون المعاش التقاعدي اكتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
نتائج لبنانية لافتة بالفروسية للبطل جاد الدنا بالولايات المتحدة الاميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
نتائج لبنانية لافتة بالفروسية للبطل جاد الدنا بالولايات المتحدة الاميركية
0
حال الطقس
2023-02-04
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!
حال الطقس
2023-02-04
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية
أخبار لبنان
08:26
ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية
0
أخبار لبنان
06:35
وقفة امام قصر العدل في بيروت لمجموعة نون وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
06:35
وقفة امام قصر العدل في بيروت لمجموعة نون وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
06:29
وقفة للأساتذة المتعاقدين في محيط وزارة التربية للتذكير بمطالبهم
أخبار لبنان
06:29
وقفة للأساتذة المتعاقدين في محيط وزارة التربية للتذكير بمطالبهم
0
أخبار لبنان
05:51
الأبيض: للحصولِ على رقم صحي للتسجل في نظام meditrack... وخط ساخن للمرضى
أخبار لبنان
05:51
الأبيض: للحصولِ على رقم صحي للتسجل في نظام meditrack... وخط ساخن للمرضى
0
أخبار لبنان
05:12
إقفال سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الأحمر وتوقيف مديره
أخبار لبنان
05:12
إقفال سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الأحمر وتوقيف مديره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تخبّط في المدارس الرسمية بين العودة واللاعودة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تخبّط في المدارس الرسمية بين العودة واللاعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
2
خبر كاذب
12:29
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
خبر كاذب
12:29
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
3
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
4
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
5
أخبار لبنان
03:05
الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15
أخبار لبنان
03:05
الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15
6
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
7
منوعات
04:33
نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!
منوعات
04:33
نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store