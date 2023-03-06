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محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول

2023-03-06 | 08:41
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محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول

محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسطورته بأحرف من ذهب بعد أن بات أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم "برميرليغ"، اثر ثنائيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلال الفوز التاريخي بسباعية نظيفة الاحد.

وتفوّق صلاح على حامل الرقم القياسي السابق روبي فاولر الذي سجل 127 هدفًا لليفربول في الدوري الانكليزي الممتاز، إذ رفع "الفرعون" رصيده الى 129 في 205 مباريات. كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجّل في 6 مباريات توالياً في شباك مانشستر يونايتد.

وعلّق صلاح على إنجازه "لا أعرف ما أقوله، لست قادرًا على وصف ما أشعر به ولكنه أحد أجمل أيام حياتي. إنه رقم وضعته نصب عيني منذ وصولي وأتمنى دائمًا أن أحطم الارقام ولكن الاهم الفوز بالالقاب مع الفريق"، واصفًا الهدف الأخير له في مرمى مانشستر بأنه المفضّل لديه في صفوف ليفربول.

وتابع ابن الـ30 سنة "سأحتفل مع العائلة في المنزل، اتناول شاي البابونج وانام".

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم الى 20 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، وهي أعلى نسبة في الفئتين للاعب في الدوري الانكليزي لموسم 2022-2023. 

كما بات صلاح اكثر لاعب تسجيلاً من صفوف فريقه في شباك مانشستر يونايتد، حيث رفع رصيده الى 10 أهداف مقابل 8 لقائد الفريق السابق ستيفن جيرارد.

ويأتي الرقم القياسي الجديد ليضاف الى أرقام قياسية عدة دونها المصري بإسمه ومن بينها اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وتحديدًا في شباك رينجرز الاسكتلندي (7-1) حيث هز الشباك 3 مرات في مدى 6 دقائق و12 ثانية في 12 تشرين الأول الماضي.

وفي المباراة ضد ريال مدريد قبل 3 اسابيع والتي خسرها فريقه 2-5 على ملعب "انفيلد" في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بات صلاح ايضًا افضل هداف افريقي في المسابقة الاوروبية الام برصيد 44 هدفًا بالتساوي مع العاجي ديدييه دروغبا، وفي الوقت ذاته أصبح ايضًا أفضل هداف على الاطلاق لناد انكليزي في هذه المسابقة.

يُذكر ان صلاح توج هدافًا للدوري الإنكليزي موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفاً، كما تقاسم هذا اللقب مع زميله السنغالي ساديو مانيه ومهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ في 2019 برصيد 22 هدفاً، ومع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الموسم الماضي برصيد 23 هدفًا.
 
 
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