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ميقاتي استقبل وفدا من الإتحاد اللبناني لكرة السلة... وموضوع إعطاء الجنسية اللبنانية للاعب سبيلمان محور اللقاء
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رياضة

ميقاتي استقبل وفدا من الإتحاد اللبناني لكرة السلة... وموضوع إعطاء الجنسية اللبنانية للاعب سبيلمان محور اللقاء

2023-03-07 | 03:58
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ميقاتي استقبل وفدا من الإتحاد اللبناني لكرة السلة... وموضوع إعطاء الجنسية اللبنانية للاعب سبيلمان محور اللقاء

أكرم حلبي: وجدنا تجاوبا واهتماما كبيرا من الرئيس ميقاتي

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا من الإتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة رئيسه أكرم حلبي قبل ظهر اليوم في السراي.

وقال حلبي بعد اللقاء: "تشرفنا بتلبية دعوة الرئيس ميقاتي لعرض المشكلة التي يواجهها الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وهي إعطاء الجنسية اللبنانية للاعب الأجنبي أوماري سبيلمان، ووجدنا تجاوبا واهتماما كبيرا من الرئيس ميقاتي حيال هذا الموضوع، وتم التشاور في الأطر والطرق لانهائه بطريقة ايجابية. وإن شاء الله نتمكن من الوصول الى حل لهذا الأمر بعيدا من التجاذبات السياسية أو الطائفية أو المشكلات التي يمكن لبعض الناس أن تكون لها مصلحة في عرقلته، ولكن الأجواء إيجابية وهذا الأمر يستلزم وقتا ليظل الجميع على دعمه لإعطاء منتخب لبنان ما يستحقه، فمنتخب لبنان أعطى لبنان الكثير  واشاع الأمل والفرح في وقت  صعب نمر به". 

وأضاف: "نشكر دولة الرئيس ميقاتي على استقباله واهتمامه كما نشكر وزير السياحة وليد نصار ووزير الداخلية بسام المولوي ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس، والمرحلة اليوم تتطلب تضامنا وعملا دؤوبا للوصول الى نتيجة".

وردا على سؤال عن الوقت المعطى للوصول الى الحل، أعلن أن "الوقت ليس طويلا".
 
 
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ميقاتي

الإتحاد اللبناني

كرة السلة

أكرم حلبي

سبيلمان

الجنسية اللبنانية

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