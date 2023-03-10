الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

خضوع نيمار لجراحة ناجحة بكاحله في الدوحة

2023-03-10 | 12:02
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
خضوع نيمار لجراحة ناجحة بكاحله في الدوحة

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي أن نجم منتخب البرازيل لكرة القدم نيمار خضع لجراحة ناجحة في كاحله الأيمن في الدوحة الجمعة، بحسب وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان النادي الباريسي "خضع نيمار جونيور الجمعة لجراحة في مستشفى سبيتار في الدوحة"، على يد الأطباء بيتر دهوغ، جيمس كالدر ورودريغو لاسمار، مضيفاً "سار التدخل الجراحي بشكل جيد جداً".

أضاف متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم "سيتبع اللاعب بروتوكول راحة ورعاية".

ويواجه اللاعب البالغ 31 عاماً خطر الغياب عن الملاعب أربعة أشهر، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة ليل في 19 شباط في الدوري الفرنسي.

وكان سان جرمان المملوك قطرياً منذ 2011 والذي جعل من نيمار عام 2017 أغلى لاعب في العالم مع راتب 222 مليون يورو، قال إن البرازيلي الموهوب سيخضع للجراحة في مستشفى سبيتار باشراف المتخصّص البريطاني كالدر والبروفسور دهوغ جراح الكاحل الخبير في مستشفى سبيتار.

ووفق بيان المستشفى، فقد سبق للاعب البرازيلي أن زارها في كانون الثاني 2019 حيث خضع لسلسلة فحوص وتقييمات طبية، كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرّض لها في شباط 2018.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

نادي باريس سان جرمان الفرنسي

نجم منتخب البرازيل

كرة القدم

نيمار

جراحة

الكاحل

الدوحة

مستشفى سبيتار.

سان جرمان: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين "3 و4 أشهر"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-03-08

سان جرمان: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين "3 و4 أشهر"

LBCI
رياضة
2023-02-22

سان جرمان يعلن عن إصابة نيمار بالتواء في الكاحل مع "إصابة في الأربطة"

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-18

انطلاق الشوط الثاني من نهائي كأس العالم بكرة القدم في الدوحة بين فرنسا بطلة العالم والارجنتين بقيادة ليونيل ميسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28

الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب لعام ٢٠٢٢

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-03-08

سان جرمان: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين "3 و4 أشهر"

LBCI
رياضة
2023-03-07

ميقاتي استقبل وفدا من الإتحاد اللبناني لكرة السلة... وموضوع إعطاء الجنسية اللبنانية للاعب سبيلمان محور اللقاء

LBCI
رياضة
2023-03-06

محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول

LBCI
رياضة
2023-03-06

النجمة التونسية أنس جابر تعود الى الملاعب من بوابة "انديان ويلز"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-09

جمعيات المصارف العربية وضعت ورقة إصلاحية تقترح إعادة جدولة الودائع

LBCI
أخبار سياسية
10:33

قبلان: الإتفاق السعودي الإيراني أكبر ضرورة عربية إسلامية

LBCI
فنّ
07:19

وفاة الممثل روبرت بليك عن عمر 89 عاما

LBCI
حال الطقس
02:43

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة واستقرار جوّي تام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

النساء أثبتن أنفسهن في عالم الفنون القتالية المختلطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم التصميم الإيطالي في بيروت: مزيج بين الإضاءة والذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

محميات لبنان... وجه لبنان الجميل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فريز لبنان أطيب من الأجنبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجيش يسهل العمل الطبوغرافي... شبكةٌ جديدة عبر الإنترنت أصبحت بمتناول يد المسّاحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هل يعيق توفّر الاعتمادات المالية إجراء الانتخابات البلدية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الدشم والمسلحون في مخيم عين الحلوة ... هل يسبق الاشتباك تسليم القاتل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
11:38

ارتفاع دولار منصة صيرفة

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز ونفت وجود نقص في مادة الطحين

LBCI
آخر الأخبار
09:53

ارتفاع طفيف بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
06:59

بعد انقطاع العلاقات بين السعودية وايران لسنوات... اتفاق على استئنافها واعادة فتحِ سفارتيهما

LBCI
خبر عاجل
07:25

الحلبي: تحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية بدوامي قبل وبعد الظهر

LBCI
خبر عاجل
10:13

نصرالله عن الإتفاق السعودي - الإيراني: تطور مهم ولو سار في مساره الطبيعي من الممكن ان يفتح أفاقا في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:44

بيان سعودي إيراني صيني: اتفاق استئناف العلاقات يتضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

LBCI
اقتصاد
07:40

التوقف موقتا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد"... ولماذا توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة