خضوع نيمار لجراحة ناجحة بكاحله في الدوحة

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي أن نجم منتخب البرازيل لكرة القدم نيمار خضع لجراحة ناجحة في كاحله الأيمن في الدوحة الجمعة، بحسب وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان النادي الباريسي "خضع نيمار جونيور الجمعة لجراحة في مستشفى سبيتار في الدوحة"، على يد الأطباء بيتر دهوغ، جيمس كالدر ورودريغو لاسمار، مضيفاً "سار التدخل الجراحي بشكل جيد جداً".

أضاف متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم "سيتبع اللاعب بروتوكول راحة ورعاية".

ويواجه اللاعب البالغ 31 عاماً خطر الغياب عن الملاعب أربعة أشهر، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة ليل في 19 شباط في الدوري الفرنسي.

وكان سان جرمان المملوك قطرياً منذ 2011 والذي جعل من نيمار عام 2017 أغلى لاعب في العالم مع راتب 222 مليون يورو، قال إن البرازيلي الموهوب سيخضع للجراحة في مستشفى سبيتار باشراف المتخصّص البريطاني كالدر والبروفسور دهوغ جراح الكاحل الخبير في مستشفى سبيتار.

ووفق بيان المستشفى، فقد سبق للاعب البرازيلي أن زارها في كانون الثاني 2019 حيث خضع لسلسلة فحوص وتقييمات طبية، كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرّض لها في شباط 2018.