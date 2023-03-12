ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟

وقع إشكال خلال المباراة النهائيّة لبطولة لبنان لكرة القدم بين العهد والأنصار ادى الى دخول النادي الاخضر الى الملعب وتوقف المباراة الحاسمة على لقب بطولة لبنان لكرة القدم، مع تكسير ملعب الرئيس فؤاد شهاب في جونية الذي بدا كساحة معركة.هذا الأمر أدى الى ختام دراماتيكي لبطولة لبنان للدرجة الاولى بكرة القدم مع تعطل المباراة بعدما كان نادي العهد متقدما قبل نحو ١٠ دقائق على نهاية اللقاء (٣-٢).