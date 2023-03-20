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رياضة
الإصابة تبعد مدافع أرسنال وليام صليبا عن فرنسا في مستهل تصفيات كأس أوروبا
2023-03-20 | 09:51
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الإصابة تبعد مدافع أرسنال وليام صليبا عن فرنسا في مستهل تصفيات كأس أوروبا
الإصابة تبعد مدافع أرسنال وليام صليبا عن فرنسا في مستهل تصفيات كأس أوروبا
لن يشارك وليام صليبا، مدافع أرسنال متصدر الدوري الانكليزي، مع منتخب فرنسا في مستهل تصفيات كأس أوروبا 2024 بعد الاصابة التي تعرض لها مع فريقه في الدوري الاوروبي "يوبا ليغ" منتصف الأسبوع، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف السبت.
واستدعاه الخميس مدرب "الديوك" ديدييه ديشان للتصفيات الأوروبية، لكن قلب الدفاع غادر الملعب بعد ساعات قليلة وهو يعرج في الدقيقة 21 خلال المباراة التي خسرها أرسنال بركلات الترجيح ضد سبورتينغ البرتغالي وودع المنافسات من ثمن النهائي.
وأفادت تقارير عدة أنه تعرّض لإصابة في ظهره.
وتبدأ فرنسا، وصيفة مونديال قطر 2022 وبطلة مونديال روسيا 2018، التصفيات المؤهلة للبطولة القارية العام المقبل في ألمانيا ضد ضيفتها هولندا في 24 الشهر الحالي ثم في 27 منه ضد ايرلندا في دبلن.
*
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