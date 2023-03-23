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رياضة
القطريون يتقدمون بعرض ثان لشراء مانشستر يونايتد
2023-03-23 | 07:40
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القطريون يتقدمون بعرض ثان لشراء مانشستر يونايتد
القطريون يتقدمون بعرض ثان لشراء مانشستر يونايتد
قدّم الشيخ القطري جاسم بن حمد بن جاسم بم جبر آل ثاني عرضاً ثانياً لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي العريق لكرة القدم، وفق ما كشف مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس مساء الاربعاء.
وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قدّم منتصف شباط الماضي عرضاً أولياً للاستحواذ على بطل إنكلترا 20 مرة (رقم قياسي)، على غرار مجموعة "إينيوس" للبيتروكيماويات برئاسة مالكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف التي تقدمت أيضاً بعرض ثان اليوم.
وذكرت وسائل إعلام إنكليزية عدة أن العرضين تخطيا 5.7 مليار يورو ما يعني أنه في حال تمت الموافقة على أحدهما، ستكون أكبر صفقة لشراء اي ناد في العالم في لعبة جماعية.
وحدّدت عائلة غلايزر الأميركية المالكة الحالية للنادي، الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي وغرينيتش من الأربعاء كمهلة قصوى للراغبين بشراء النادي لتحسين عروضهم التي قدموها منتصف شباط الماضي.
وكشف المصدر لفرانس برس بأن الشيخ جاسم "واثق" بأنه تقدم "بأفضل عرض للنادي، لأنصاره والمجتمع المحلي".
وختم "المراحل المقبلة تتعلق بالبائع ولا ننتظر جواباً سريعاً".
والشيخ جاسم هو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي منذ فترة طويلة وتلقى تعليمه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية.
وكشف الشيخ جاسم في بيان سابق "يخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى".
وأكد البيان على أن العرض سيكون خاليًا تمامًا من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.
*
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