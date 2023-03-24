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كريستيانو رونالدو يقدم ادعاءات جريئة بشأن الدوري السعودي

2023-03-24 | 07:48
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كريستيانو رونالدو يقدم ادعاءات جريئة بشأن الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو يقدم ادعاءات جريئة بشأن الدوري السعودي

أكّد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو أنه تفاجأ بمستوى التنافسية في دوري المحترفين السعودي منذ انضمامه إلى النصر في كانون الثاني، وهو يصر على أنه يمكن أن يصبح أحد أفضل 5 دوريات في العالم.

وقال للصحافيين: "أعتقد أنه يجب عليكم النظر إلى دوري المحترفين السعودي بطريقة مختلفة. أنا مندهش بشكل إيجابي، وهو دوري متوازن للغاية".

وأضاف رونالدو الذي انتقل إلى النصر لمدة عامين ونصف العام: "أنا متأكد من أنه في السنوات المقبلة سيكون الدوري رابع أو خامس أو سادس أكثر الدوريات تنافسية في العالم". 
 
 
 
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