خمس نجمات غيّرن قواعد الهوية الجنسية في الرياضة

يُتَوَقَع أن يكون للقرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لألعاب القوى (وورلد أثلتيكس) الخميس بمنع #المتحولين جنسياً من الذكور إلى الإناث من المشاركة في المسابقات النسائية الدولية، تأثيراً أوسع على الرياضات العالمية.وتلقي وكالة "فرانس برس" نظرة على خمس نجمات تصدرن الجدل حول الهوية الجنسية في الرياضة.أثارت الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا، الفائزة بذهبيتين أولمبيتين وثلاثة ألقاب عالمية في سباق 800 متر، جميع أنواع التساؤلات حول الأندروجين المفرط الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون.بعد فوز مثير للجدل في بطولة العالم لعام 2009 عندما كانت تبلغ 18 عاماً فقط، قدم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعدها بعامين، ولأول مرة، قواعد تسمح للرياضيات اللواتي يعانين من فرط الأندروجين بالمنافسة بشرط أن تكون مستويات الأندروجين أقل من تلك المسجلة للرجال.لكن في عام 2018، ألزم الاتحاد الدولي لألعاب القوى الرياضيات، من خلال العلاجات الدوائية، بخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديهن إلى أقل من 5 نانومول لكل ليتر من الدم لمدة ستة أشهر من أجل التنافس في الأحداث الدولية من 400 متر إلى ميل.وقوبل هذا القرار بامتعاض كبير في جنوب أفريقيا حيث تم تفسيره على أنه وسيلة "لإبطاء" سيمينيا التي لم تنجح في طعنها المقدم في المحكمة ضد هذا القرار ولم تتمكن بالتالي من الدفاع عن لقب سباق 800 متر في مونديال الدوحة عام 2019. عجزت عن تجاوز تصفيات سباق 200 متر المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وفشلت في الوصول إلى نهائي 5 آلاف متر في مونديال يوجين 2022.في آب 2021 خلال أولمبياد طوكيو المؤجل لعام بسبب فيروس كورونا، صنعت رافعة الأثقال النيوزيلندية لوريل هوبارد التاريخ عندما أصبحت أول امرأة متحولة جنسياً تشارك في حدث أولمبي.استوفت هوبارد معايير التأهل للأولمبياد والتي تطلبت الحفاظ على مستوى هرمون التستوستيرون لديها أقل من 10 نانومول لكل ليتر لمدة 12 شهراً على الأقل.على الرغم من تلبية المتطلبات، تعرضت مشاركة هوبارد لانتقادات واسعة. بعد ذلك، وضعت اللجنة الأولمبية الدولية في نهاية عام 2021 مبادئ توجيهية موحدة لمعايير المشاركة للرياضيين ثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً، تاركة أمر البت في المسألة للاتحادات الدولية المعنية بكل رياضة.تم السماح للمتحولة جنسياً إميلي بريدجز التي سبق لها التنافس على مستوى نخبة الدراجات الهوائية باسم زاك بريدجز، في البداية بالمنافسة في بطولة أومنيوم الوطنية البريطانية العام الماضي بعدما استوفت المعايير التي وضعها الاتحاد الوطني للدراجات الهوائية.ومع ذلك، أُجبرت بريدجز التي تبلغ من العمر حالياً 22 عاماً، على الانسحاب لأنها لم تكن مؤهلة بموجب قواعد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.بعدها بأسبوع، قرر الاتحاد البريطاني للدراجات الهوائية تعليق قواعده المتعلقة بمشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً وغير ثنائيي الجنس في المسابقات. وبموجب ما صدر في تشرين الثاني الماضي، هذه السياسة "لا تزال قيد المراجعة".