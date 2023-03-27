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مارتينيس يؤكد على أهمية رونالدو في صفوف منتخب البرتغال

2023-03-27 | 07:18
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مارتينيس يؤكد على أهمية رونالدو في صفوف منتخب البرتغال

مارتينيس يؤكد على أهمية رونالدو في صفوف منتخب البرتغال

اعتبر مدرب البرتغال الجديد الإسباني روبرتو مارتينيس بأن مهاجمه المخضرم كريستيانو رونالدو لا يزال "جزءاً هاماً" في تشكيلته، بعد ان سجّل ثنائية جديدة في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس اوروبا 2024.

وسجّل رونالدو (38 عاماً)، مهاجم النصر السعودي وافضل لاعب في العالم خمس مرات، هدفين في مرمى لوكسمبورغ في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال 6-صفر الاحد، وكذلك فعل في مرمى ليشتنشتاين الخميس الماضي (4-صفر)، معزّزا رقمه القياسي في عدد الاهداف الدولية الى 122 هدفاً في 198 مباراة (رقم قياسي آخر).

وقال مارتينيس بعد المباراة ضد لوكسمبورغ "كريستيانو لاعب فريد من نوعه وهو يملك الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية. الخبرة التي يتمتع بها هامة جدا في غرف الملابس".

وتابع "جميع اللاعبين يؤدون دورا هاماً، الشبان منهم الذين يملكون الرغبة للعب، وآخرون أمثال كريستيانو وروي باتريسيو وبرناردو سيلفا الذين يجلبون الخبرة".

وكان مارتينيس استلم مهمة الاشراف على المنتخب البرتغالي خلفا لفرناندو سانتوش بعد نهائيات كأس العالم الاخيرة في قطر وقد حصد فريقه العلامة الكاملة في التصفيات بعد تحقيقه فوزين في مستهل المشوار.
 

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