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رياضة
الفرنسي هيرفيه رونار ينهي مشواره مع المنتخب السعودي
2023-03-29 | 03:46
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الفرنسي هيرفيه رونار ينهي مشواره مع المنتخب السعودي
الفرنسي هيرفيه رونار ينهي مشواره مع المنتخب السعودي
قدّم الفرنسي هيرفيه رونار مدرب منتخب السعودية استقالته من منصبه، بحسب الاتحاد السعودي الذي أعلن قبول تلك الاستقالة، وسط تقارير عن موافقة "الثعلب" على عرض لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.
ونشر المنتخب السعودي لكرة القدم بياناً عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيه "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفيه رونار برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده".
وأضاف أنه "على ضوء ذلك، تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".
وكان مسؤول في الاتحاد السعودي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، قد أكد لفرانس برس في وقت سابق أنّ "رونار قدّم استقالته والاتحاد السعودي لكرة القدم قبلها"، لافتاً إلى أن مباراة بوليفيا الوديّة التي خسرها 1-2 الثلاثاء "آخر مباراة له".
وأضاف "حاولنا ثنيه عن قراره لكنه كان مصمماً على العودة لبلاده وتدريب منتخب بلاده. لا يمكننا منعه من حلمه".
وبعد المباراة، قال رونار لصحافيين "أود أن أشكر الجميع في السعودية على دعمهم الكامل خلال ما يقارب أربع سنوات. كان التصفيات جيدة، وأشكر (رئيس الاتحاد) ياسر المسحل (...) الكل كان ممتازاً معي. لا تقلقوا".
وأضاف "أعتقد أنني قمت بأقصى ما يمكن القيام به مع المنتخب، ولا يمكنني بلوغ مستوى آخر، لذا أفضل أن أكون صادقاً مع الجميع. ومرة أخرى أشكر الجميع، كان وقتاً رائعاً".
من جهته، قال المسحل إنه "قبل خمسة أيام من بداية المعسكر (للمنتخب السعودي)، طلب (رونار) الحديث معي والجلوس معي، وأفاد بأنه ورده عرض لا يستطيع أن يرفضه من قبل الاتحاد الفرنسي، كما وردني خطاب من رئيس الاتحاد الفرنسي يطلب فيه الإذن والسماح بأن يقوم الاتحاد الفرنسي بمفازضة المدرب".
وأضاف "طلبت منه التفكير وعدم الاستعجال، وعاد لي بأن هذا هو قراره".
وتابع "في النهاية تشاورنا مع المدير الفني وأعضاء مجلس الإدارة، ورأينا أن نلبّي طلبه بالمغادرة، ولا نستطيع أن نجبر أحد"، لافتاً إلى أن الحديث عن بديل ما زال "مبكراً. لن نفاوض أحداً قبل نهاية الموسم الرياضي، وأي أسماء ستطرح هي مجرد تكهنات أو محاولات من وكلاء لتسويق مدربين. لدينا شهرين حتى نهاية الموسم".
ويذكر أن المنتخب الفرنسي للسيدات سيخوض غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.
وأشار المسؤول الأول إلى أنّ الاتحاد السعودي "سعيد بفترة رونار في قيادة الأخضر" والتي شهدت قيادته السعودية لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية عن مجموعته في مونديال قطر 2022، في طريق "ألبي سيليتسي" للفوز باللقب العالمي.
وتولى رونار البالغ 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية. وكان الاتحاد السعودي أعلن في أيار/مايو الماضي تجديد عقد رونار المدرب السابق للمغرب وساحل العاجل حتى 2027.
وأشار مصدر ثان في الاتحاد إلى أنّ "هناك مفاوضات جارية منذ فترة بين الاتحاد الفرنسي ورونار كان الاتحاد السعودي على علم بها"، وتابع "كان الجميع يرغب في بقائه".
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