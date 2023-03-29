الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسود
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الفرنسي هيرفيه رونار ينهي مشواره مع المنتخب السعودي

2023-03-29 | 03:46
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الفرنسي هيرفيه رونار ينهي مشواره مع المنتخب السعودي

الفرنسي هيرفيه رونار ينهي مشواره مع المنتخب السعودي

قدّم الفرنسي هيرفيه رونار مدرب منتخب السعودية استقالته من منصبه، بحسب الاتحاد السعودي الذي أعلن قبول تلك الاستقالة، وسط تقارير عن موافقة "الثعلب" على عرض لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

ونشر المنتخب السعودي لكرة القدم بياناً عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيه "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفيه رونار برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده".

وأضاف أنه "على ضوء ذلك، تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".

وكان مسؤول في الاتحاد السعودي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، قد أكد لفرانس برس في وقت سابق أنّ "رونار قدّم استقالته والاتحاد السعودي لكرة القدم قبلها"، لافتاً إلى أن مباراة بوليفيا الوديّة التي خسرها 1-2 الثلاثاء "آخر مباراة له".

وأضاف "حاولنا ثنيه عن قراره لكنه كان مصمماً على العودة لبلاده وتدريب منتخب بلاده. لا يمكننا منعه من حلمه".

وبعد المباراة، قال رونار لصحافيين "أود أن أشكر الجميع في السعودية على دعمهم الكامل خلال ما يقارب أربع سنوات. كان التصفيات جيدة، وأشكر (رئيس الاتحاد) ياسر المسحل (...) الكل كان ممتازاً معي. لا تقلقوا".

وأضاف "أعتقد أنني قمت بأقصى ما يمكن القيام به مع المنتخب، ولا يمكنني بلوغ مستوى آخر، لذا أفضل أن أكون صادقاً مع الجميع. ومرة أخرى أشكر الجميع، كان وقتاً رائعاً".

من جهته، قال المسحل إنه "قبل خمسة أيام من بداية المعسكر (للمنتخب السعودي)، طلب (رونار) الحديث معي والجلوس معي، وأفاد بأنه ورده عرض لا يستطيع أن يرفضه من قبل الاتحاد الفرنسي، كما وردني خطاب من رئيس الاتحاد الفرنسي يطلب فيه الإذن والسماح بأن يقوم الاتحاد الفرنسي بمفازضة المدرب".

وأضاف "طلبت منه التفكير وعدم الاستعجال، وعاد لي بأن هذا هو قراره".

وتابع "في النهاية تشاورنا مع المدير الفني وأعضاء مجلس الإدارة، ورأينا أن نلبّي طلبه بالمغادرة، ولا نستطيع أن نجبر أحد"، لافتاً إلى أن الحديث عن بديل ما زال "مبكراً. لن نفاوض أحداً قبل نهاية الموسم الرياضي، وأي أسماء ستطرح هي مجرد تكهنات أو محاولات من وكلاء لتسويق مدربين. لدينا شهرين حتى نهاية الموسم".

ويذكر أن المنتخب الفرنسي للسيدات سيخوض غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.

وأشار المسؤول الأول إلى أنّ الاتحاد السعودي "سعيد بفترة رونار في قيادة الأخضر" والتي شهدت قيادته السعودية لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية عن مجموعته في مونديال قطر 2022، في طريق "ألبي سيليتسي" للفوز باللقب العالمي.

وتولى رونار البالغ 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية. وكان الاتحاد السعودي أعلن في أيار/مايو الماضي تجديد عقد رونار المدرب السابق للمغرب وساحل العاجل حتى 2027.

وأشار مصدر ثان في الاتحاد إلى أنّ "هناك مفاوضات جارية منذ فترة بين الاتحاد الفرنسي ورونار كان الاتحاد السعودي على علم بها"، وتابع "كان الجميع يرغب في بقائه".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

هيرفيه رونار

منتخب السعودية

LBCI التالي
ميسي يتخطى حاجز الـ100 هدف مع الارجنتين
رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:52

ميسي يتخطى حاجز الـ100 هدف مع الارجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-27

رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-25

نادي الرياضي يحسم لقب بطولة لبنان للإناث لكرة السلة دون ١٢ عاماً

LBCI
رياضة
2023-03-25

خمس نجمات غيّرن قواعد الهوية الجنسية في الرياضة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟

LBCI
خبر عاجل
08:10

سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر ولو أننا تصرّفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي وحصل ردّة فعل لا أعلم أين لبنان كان موجودا اليوم

LBCI
اقتصاد
13:53

كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟

LBCI
حال الطقس
2023-03-15

منخفض جويّ يسيطر على لبنان..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:46

رئيسة نقابة موظفي هيئة اوجيرو تردّ على القرم

LBCI
أخبار دولية
07:46

عبد اللهيان في موسكو... ماذا على طاولة البحث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:41

الوفد النيابي في بروكسل يواصل لقاءاته مع عدد من المسؤولين الاوروبيين

LBCI
أخبار لبنان
06:27

القرم دعا هيئة اوجيرو إلى تعليق الإضراب والتشاور واستئناف العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

بنيامين نتنياهو يرضخ لمطالب الشارع ويعلق عملية تعديل النظام القضائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

المسرح اللبناني لم يتوقف حتى خلال الحروب والأزمات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد البرلماني في بروكسل: مزيد من اللقاءت والتوضيحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نوح زعيتر وحسن دقو مع أقرباء الأسد على لائحة العقوبات الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
13:53

كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟

LBCI
خبر عاجل
08:59

معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
13:16

علي حسن خليل يتّصل بالجميل معتذرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟

LBCI
خبر كاذب
01:22

حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل يخسر موظفو القطاع العام نصف قيمة رواتبهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أيّ سعر سيُعتمد في الفواتير الجديدة للكهرباء؟

LBCI
أخبار لبنان
10:13

بري اتصل بسامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة