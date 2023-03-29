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ميسي يتخطى حاجز الـ100 هدف مع الارجنتين

2023-03-29 | 06:52
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ميسي يتخطى حاجز الـ100 هدف مع الارجنتين

ميسي يتخطى حاجز الـ100 هدف مع الارجنتين

تخطى القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حاجز المئة هدف مع منتخب بلاده بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الفوز الكاسح على كوراساو المغمورة بسباعية نظيفة الثلاثاء في سانتياغو ديل إستيرو في مباراة دولية ودية في كرة القدم هي الثانية للالبيسيليستي على ارضه عقب تتويجه باللقب العالمي في قطر.

وسجل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، ثلاثيته في مدى 20 دقيقة رافعا غلته من الاهداف الدولية إلى 102.

وهو الهاتريك السابع لميسي مع منتخب بلاده وهو الذي سجل باكورة أهدافه الدولية منذ 17 عامًا وتحديدا في آذار/مارس 2006 عندما خسرت الارجنتين امام كرواتيا 2-3 في مباراة ودية.

وعزز ميسي موقعه في المركز الثالث لقائمة الهدافين التاريخيين في العالم خلف منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو (122) والإيراني علي دائي (109).

كما ابتعد ميسي كثيرا عن اقرب مطارديه على لائحة الهدافين التاريخيين للارجنتين غابريال باتسيتوتا (56 هدفا) وسيرخيو أغويرو (41).

وافتتح ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، التسجيل في الدقيقة 20، وعزز مهاجم فيورنتينا الايطالي نيكولاس غونساليس بالثاني بعد ثلاث دقائق، قبل أن يضيف "البرغوث" هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 33.

وأضاف لاعب وسط تشلسي الانكليزي أنسو فرنانديس الهدف الرابع بعد دقيقتين (35)، وهو التوقيت ذاته الذي احتاجه نجم باريس سان جرمان الفرنسي بتسجيله الهدف الشخصي الثالث والخامس للأرجنتين (37) منهيا مهرجان الشوط الأول.

وأضاف جناح يوفنتوس الايطالي أنخل دي ماريا الهدف السادس من ركلة جزاء (78)، وختم مدافع اشبيلية الاسباني غونسالو مونتييل المهرجان بالهدف السابع (87).

وخاضت الارجنتين المباراة الثانية منذ فوزها بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها عندما تغلبت على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي انتهت بتعادل مثير 3-3 في الوقتين الاصلي والإضافي.

وفازت الارجنتين على بنما الخميس بثنائية نظيفة كان نصيب ميسي منها الهدف الثاني في الدقيقة 89، حيث رفع غلته من الاهداف الدولية الى 99.
 
 
 
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