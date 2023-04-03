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التصنيف العالمي: ديوكوفيتش يستعيد الصدارة بدون أن يلعب

2023-04-03 | 09:17
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التصنيف العالمي: ديوكوفيتش يستعيد الصدارة بدون أن يلعب

التصنيف العالمي: ديوكوفيتش يستعيد الصدارة بدون أن يلعب

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الغائب عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز، المركز الأول في التصنيف العالمي لكرة المضرب بدون أن يلعب، مستفيداً من خسارة الإسباني كارلوس ألكاراس في نصف نهائي ميامي.

وبعد تتويجه في إنديان ويلز، استعاد ألكاراس، 19 عاماً، المركز الأول عالمياً من "دجوكو". لكن الشاب الإسباني فقد لقبه في ميامي، بخسارته في مباراة مشوقة في نصف النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر الذي عاد وخسر النهائي أمام الروسي دانييل مدفيديف.

وهذا الأسبوع الـ380 في المسيرة الزاخرة لديوكوفيتش، 35 عاماً، على صدارة التصنيف العالمي للتنس وهو رقم قياسي.

ويتقدّم "نولي" بفارق 380 نقطة عن ألكاراس الذي خسر 640 نقطة، فيما احتفظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بالمركز الثالث، لكن بفارق ألف نقطة عن ألكاراس.

وبتتويجه في ميامي، تسلّق مدفيديف الترتيب وأصبح رابعاً على حساب النروجي كاسبر رود.

ويُعدّ الروسي نجم بداية الموسم، بعد تتويجه في روتردام، الدوحة ودبي وميامي. بعمر السابعة والعشرين، أحرز لقبه الخامس في دورات الماسترز 1000 والتاسع عشر في مجمل مسيرته.
 
 
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