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فيفا يسحب كأس العالم تحت 17 عامًا من البيرو
2023-04-04 | 08:05
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فيفا يسحب كأس العالم تحت 17 عامًا من البيرو
فيفا يسحب كأس العالم تحت 17 عامًا من البيرو
جرَد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين البيرو من استضافة كأس العالم للرجال تحت 17 عامًا المقررة من 10 تشرين الثاني إلى الثاني من كانون الأول المقبلين لعدم جاهزية البنى التحتية في هذه الدولة الأميركية الجنوبية.
ويتعين على مجلس فيفا اختيار دولة جديدة لتنظيم هذه النسخة "في أسرع وقت ممكن"، كما أعلنت المنظمة الكروية في بيان لها.
وتطرّق تافيفا إلى "عدم قدرة البيرو في الالتزام بتعهداتها في تجهيز البنى التحتية الضرورية لإقامة هذا الحدث".
وأشار إلى "العلاقات الجيدة جدًا" مع الاتحاد البيروفي للعبة، لافتاً الى أن الاتحاد الدولي "لا يزال منفتحًا لإقامة إحدى البطولات في هذه الدولة في المستقبل".
*
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