هل يرحل ليونيل ميسي عن نادي باريس سان جرمان؟

أفاد مصدر مقرّب من نادي باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن فرضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي مع نهاية عقده في حزيران تبدو "الأكثر ترجيحاً ولكن ليست مؤكدة".

وقال المصدر "لم يتم التوقيع على أي اتفاق، لكن الديناميّة تغيّرت تماماً، باريس سان جرمان يضغط بشكل أقل للتجديد"، لكن ميسي "لم يغادر بعد".

وأشار المصدر إلى أن موقف الجماهير الذين أطلق بعضهم صافرات الاستهجان للنجم الأرجنتيني خلال المباراة التي خسرها سان جرمان أمام ليون 0-1 الأحد، "غيّر المعطيات تماماً"، بعدما كان التوجّه يشير إلى التمديد عقب عودة "البرغوث" مظفّراً بكأس العالم.

وفي حال مغادرته، يمكن أن يعود ميسي إلى نادي برشلونة أو الانضمام إلى الدوري السعودي الثري حيث يلعب غريمه الأكبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو حتى الدوري الأميركي لكرة القدم "أم أل أس" حيث يرغب إنتر ميامي في التعاقد معه.