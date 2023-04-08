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19
o
متن
20
o
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o
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لاعبة كرة القدم الفرنسية امل ماجيري تعود الى تدريبات المنتخب مع طفلتها
رياضة
لاعبة كرة القدم الفرنسية امل ماجيري تعود الى تدريبات المنتخب مع طفلتها
2023-04-08 | 13:33
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لاعبة كرة القدم الفرنسية امل ماجيري تعود الى تدريبات المنتخب مع طفلتها
تقارير نشرة الاخبار
رياضة
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ماجيري
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