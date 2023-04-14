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وفاة لاعبة كرة طائرة إيطالية بعد سقوطها من الطابق السادس في اسطنبول

2023-04-14 | 06:50
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وفاة لاعبة كرة طائرة إيطالية بعد سقوطها من الطابق السادس في اسطنبول

نقلت وسائل إعلام تركية أن لاعبة الكرة الطائرة الإيطالية جوليا إيتوما توفيت الخميس في تركيا، حيث خاضت للتو مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطها من الطابق السادس بغرفتها بالفندق في اسطنبول.

وقال تلفزيون هابر تورك نقلاً عن الشرطة أنه تم فتح تحقيق في أسباب وفاة الرياضية الشابة البالغة من العمر 18 عامًا والتي تم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي.

وكانت جوليا إيتوما، الّتي توّجت بلقب بطولة العالم ما دون 20 عاماً في 2021، تدافع عن ألوان فريق إيغور غورغونتسولا نوفارا في بيدمونت الواقعة في شمال غرب إيطاليا، بحسب وكالة فرانس برس.

ووقعت الحادثة بعد ساعات قليلة من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق إكزاسيباس التركي والتي خسرها الفريق الإيطالي 0-3.

ووفقًا لصحيفة ديلي صباح التركية، فقد تم العثور على جثتها في حوالي الساعة 5:30 صباح الخميس، خارج الفندق على الجانب الآسيوي لمدينة اسطنبول.

 
 
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