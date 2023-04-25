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رياضة
برشلونة يجمع أكثر من مليار يورو لإعادة بناء ملعب كامب نو
2023-04-25 | 08:32
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برشلونة يجمع أكثر من مليار يورو لإعادة بناء ملعب كامب نو
برشلونة يجمع أكثر من مليار يورو لإعادة بناء ملعب كامب نو
أعلن نادي برشلونة الإثنين أنه حصل على 1.45 مليار يورو، أي 1.6 مليار دولار، لتمويل خطة إعادة تطوير ملعب كامب نو، على أن يبدأ تجديده في الأول من حزيران المقبل.
وقال النادي في بيان إنه جمع الأموال من صفقات مع 20 مستثمرًا سيحصلون على التعويض على فترات تتراوح بين 5 و24 عامًا، مضيفًا أنه سيبدأ في سداد القروض عند الانتهاء من العمل.
بالإضافة إلى ملعب كرة القدم، فإن الخطة المسماة "إسباي بارشا" تشمل الإنفاق على مرافق النادي الأخرى، بينها 420 مليون يورو مخصصة لـ"بالاو بلاوغرانا"، ملعب النادي الخاص بفريقي كرة السلة وكرة اليد، و20 مليون يورو لملعب يوهان كرويف حيث يلعب الفريق الرديف للرجال وفرق السيدات.
وقال النادي الكاتالوني إنه يتوقع أن يكتمل العمل في كامب نو بحلول عام 2026. وسيلعب الفريق الأول للرجال في الملعب الأولمبي في مونتجويك قبل أن يعود في موسم 2024-2025 إلى كامب نو الذي لن يكون في حينها بكامل طاقته الإستيعابية بعد.
ويحذو برشلونة حذو غريمه ريال مدريد الذي بدأ تجديد ملعب سانتياغو برنابيو في عام 2019.
وخرج النادي من أزمة مالية أدّت إلى خسائر بلغت 481 مليون يورو في موسم 2021-2020 مما أدى إلى رحيل الهداف التاريخي للنادي الارجنتيني ليونيل ميسي.
وفي الصيف الماضي، جمع النادي حوالي 750 مليون يورو عن طريق بيع 25 في المئة من حقوق البث التلفزيوني لمبارياته في الدوري الإسباني للسنوات الـ25 المقبلة و49 في المئة من استوديوهات برشلونة.
*
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