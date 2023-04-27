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توضيح من وزارة الشباب حول مشاركة لبنانيين في مباريات للتنس في اليونان بمواجهة رياضيين من الكيان الصهيوني

2023-04-27 | 14:22
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توضيح من وزارة الشباب حول مشاركة لبنانيين في مباريات للتنس في اليونان بمواجهة رياضيين من الكيان الصهيوني

"عطفاً على ما تناقلته وسائل الاعلام من خوض رياضيين لبنانيين لمباريات في التنس ضمن مسابقة جرت في اليونان بمواجهة رياضيين من الكيان الصهيوني"، أوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيان ما يلي:

- ان تشكيل البعثات لأي من المشاركات الخارجية ليس من صلاحية وزارة الشباب والرياضة بل الاتحادات المختصة حصراً، ولا تتدخل الوزارة مطلقاً بذلك.
 
- تواصلت الوزارة مع رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل الذي جزم بأن لا علاقة للاتحاد بهذه المشاركة، وانها ذات طابع فردي يعني أصحابه وحدهم.

- تلقى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس اتصالا من فيصل شجب فيه ما حصل وأكد ألا علاقة للاتحاد اللبناني للتنس به لا من قريب ولا من بعيد وان الاتحاد سيصدر بياناً تفصيلياً بهذا الشأن.
 
- تترك وزارة الشباب والرياضة للجهات المعنية اتخاذ ما تراه في هذا المجال.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها كرّمت تكراراً رياضيين مناهضين للتطبيع وفي أكثر من مناسبة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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