الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
توضيح من وزارة الشباب حول مشاركة لبنانيين في مباريات للتنس في اليونان بمواجهة رياضيين من الكيان الصهيوني
2023-04-27 | 14:22
شارك
0
min
توضيح من وزارة الشباب حول مشاركة لبنانيين في مباريات للتنس في اليونان بمواجهة رياضيين من الكيان الصهيوني
"عطفاً على ما تناقلته وسائل الاعلام من خوض رياضيين لبنانيين لمباريات في التنس ضمن مسابقة جرت في اليونان بمواجهة رياضيين من الكيان الصهيوني"، أوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيان ما يلي:
- ان تشكيل البعثات لأي من المشاركات الخارجية ليس من صلاحية وزارة الشباب والرياضة بل الاتحادات المختصة حصراً، ولا تتدخل الوزارة مطلقاً بذلك.
- تواصلت الوزارة مع رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل الذي جزم بأن لا علاقة للاتحاد بهذه المشاركة، وانها ذات طابع فردي يعني أصحابه وحدهم.
- تلقى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس اتصالا من فيصل شجب فيه ما حصل وأكد ألا علاقة للاتحاد اللبناني للتنس به لا من قريب ولا من بعيد وان الاتحاد سيصدر بياناً تفصيلياً بهذا الشأن.
- تترك وزارة الشباب والرياضة للجهات المعنية اتخاذ ما تراه في هذا المجال.
وأكدت الوزارة في بيانها، أنها كرّمت تكراراً رياضيين مناهضين للتطبيع وفي أكثر من مناسبة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
رياضة
وزارة الشباب
لبنانيين
مباريات
تنس
اليونان
الكيان الصهيوني
التالي
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:52
مِن اللبنانيين مَن يستفيد مِن النزوح.. فأي مصلحة ستغلب؟
أخبار لبنان
12:52
مِن اللبنانيين مَن يستفيد مِن النزوح.. فأي مصلحة ستغلب؟
0
أخبار لبنان
10:28
وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين في السودان الى جدة
أخبار لبنان
10:28
وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين في السودان الى جدة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-26
كاميرا الـLBCI من قلب عرسال: اطباء، تجار وصناعيون غير لبنانيين يعملون خلافاً للقانون
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-26
كاميرا الـLBCI من قلب عرسال: اطباء، تجار وصناعيون غير لبنانيين يعملون خلافاً للقانون
0
آخر الأخبار
2023-04-26
الجميل بعد لقاء معوض: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين ومستمرون بالمعركة لاستعادة بلدنا
آخر الأخبار
2023-04-26
الجميل بعد لقاء معوض: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين ومستمرون بالمعركة لاستعادة بلدنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
0
رياضة
2023-04-26
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
رياضة
2023-04-26
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-25
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-25
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
0
رياضة
2023-04-25
برشلونة يجمع أكثر من مليار يورو لإعادة بناء ملعب كامب نو
رياضة
2023-04-25
برشلونة يجمع أكثر من مليار يورو لإعادة بناء ملعب كامب نو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:43
قوى الامن عممت صورة المفقودة القاصر خديجة حمزات
امن وقضاء
07:43
قوى الامن عممت صورة المفقودة القاصر خديجة حمزات
0
فنّ
10:42
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!
فنّ
10:42
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!
0
أخبار لبنان
07:31
المستجدات السياسية حضرت في لقاء دريان معوض
أخبار لبنان
07:31
المستجدات السياسية حضرت في لقاء دريان معوض
0
أخبار لبنان
2023-04-23
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
أخبار لبنان
2023-04-23
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كاريكاتير بيار صادق يجسّد لبنان في كلّ مراحله... وصادق بريشته!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كاريكاتير بيار صادق يجسّد لبنان في كلّ مراحله... وصادق بريشته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الصفحة الأخيرة لبيار صادق مع جان بلانتو
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الصفحة الأخيرة لبيار صادق مع جان بلانتو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان يودع الممثل والكاتب والمخرج المسرحي سامي خياط
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان يودع الممثل والكاتب والمخرج المسرحي سامي خياط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اليساندرو سافينا في بيروت ويوجه رسالة الى محبيه عبر الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اليساندرو سافينا في بيروت ويوجه رسالة الى محبيه عبر الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إفتتاح "هوريكا لبنان" بنسخته السابعة والعشرين...
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إفتتاح "هوريكا لبنان" بنسخته السابعة والعشرين...
0
أخبار لبنان
13:03
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
أخبار لبنان
13:03
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:58
سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)
أخبار لبنان
10:58
سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)
2
فنّ
05:15
مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها
فنّ
05:15
مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها
3
اقتصاد
11:12
وزارة المال: تسديد كامل رواتب القطاع العام لشهر أيار على سعر صرف ٦٠ الف ليرة استثنائيا
اقتصاد
11:12
وزارة المال: تسديد كامل رواتب القطاع العام لشهر أيار على سعر صرف ٦٠ الف ليرة استثنائيا
4
أخبار لبنان
10:10
أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي
أخبار لبنان
10:10
أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي
5
فنّ
10:42
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!
فنّ
10:42
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!
6
فنّ
05:06
عائلة محمد قنوع تخرج عن صمتها... هل تعرّض لخطأ طبّي أدّى الى وفاته؟
فنّ
05:06
عائلة محمد قنوع تخرج عن صمتها... هل تعرّض لخطأ طبّي أدّى الى وفاته؟
7
حال الطقس
01:14
ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين
حال الطقس
01:14
ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين
8
صحف اليوم
00:13
سفير ألمانيا للمسيحيين: تأقلموا! (الاخبار)
صحف اليوم
00:13
سفير ألمانيا للمسيحيين: تأقلموا! (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store