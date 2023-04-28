تعيين عصام الهبري مسؤولاً عن قطاع الفئات العمرية في نادي النجمة - بيروت

قرّرت الهيئة الإدارية لنادي النجمة بيروت برئاسة مازن الزعني تعيين عصام الهبري مسؤولاً عن قطاع الفئات العمرية في نادي النجمة على أن يقوم بتشكيل الأجهزة الإدارية والفنّية المساعدة له بما يراه مناسباً، مع إعطائه كافة الصلاحيات والدعم الكامل لإنجاح هذا القطاع التي توليه الإدارة الإهتمام الكامل.