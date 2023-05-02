صراع كبير في المباريات الإقصائية لدوري الـNBA بالقسمين الشرقي والغربي

سباق عالمي في بيروت الأحد المقبل يحمل رسالة إنسانية

سباق عالمي في بيروت الأحد المقبل يحمل رسالة إنسانية

قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027