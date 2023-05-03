عن عمر 74 عاما... وفاة نجم كرة السلة الأسبق دامير شولمان

أعلن الاتحاد الكرواتي الثلاثاء وفاة نجم كرة السلة الكرواتية دامير شولمان، المتوج بميداليات أولمبية وعالمية، عن عمر 74 عاما.

وأوضح الاتحاد في بيان أن نجم فريق يوغوبلاستيكا اليوغوسلافي السابق وأحد "أكثر المتوجين في البلاد توفي بعد صراع طويل مع المرض".

وأمضى ابن مدينة زغرب معظم مسيرته مع يوغوبلاستيكا سبليت بين 1968 و1983 موعد اعتزاله، تخلّلها احترافه في إيطاليا لفترة، وفقاً لوكالة فرانس برس.

واحرز اللاعب، البالغ طوله مترين، بطولة العالم 1970 مع منتخب يوغوسلافيا، بالاضافة إلى فضية الأولمبياد الصيفي في 1968 و1976.

بحسب وسائل الإعلام المحلية، كان اللاعب المكنى "السيد شولمان" نظراً لسلوكه وأناقته باللعب، أفضل مسجّل ليوغوبلاستيكا بواقع 5783 نقطة.

وقد توّج شولمان ببطولة يوغوسلافيا مرتين والكأس ثلاث مرات مع النادي الذي أصبح اسمه كاي كاي سبليت.