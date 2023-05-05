كأسُ العالم الى بيروت

لبنان على موعدٍ هذا الصيف مع سلسلةِ احداثٍ رياضيةٍ أبرزُها المشاركةُ في بطولةِ كأسِ العالمِ لكرةِ السلة والمُقامةِ في الفلبين اندونيسيا واليابان.



وفي هذا الاطار، يصِلُ بعد قليلٍ كأسُ العالم الى بيروت.