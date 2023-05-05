بعد تلاعبه في نتيجة مباراة... حكم بسجن مدافع مونتسا الدولي إيتزو

أصدرت محكمة في نابولي حكما بالسجن في حق مدافع مونتسا الدولي أرماندو إيتزو لمدة خمسة أعوام بسبب مشاركته في التلاعب بنتيجة مباراة في كرة القدم.

ووفقًا لوكالات الأنباء الإيطالية، فقد اتُّهِم إيتزو مع لاعبين آخرين، بالمساعدة على التلاعب في نتيجة مباراة دوري الدرجة الثانية بين ناديه وقتها أفيلينو ومودينا خلال موسم 2013-2014.

وجدت محكمة في نابولي أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مذنب بالتواطؤ مع كامورا، منظمة المافيا في المدينة، ولكن أيضًا بتهمة الاحتيال الرياضي لموافقته على التأثير على نتيجة المباراة مقابل المال.

واعتبر نادي مونتسا، المملوك لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، من جهته أن لاعبه بريء، وكتب في بيان: "مونتسا يعرب عن دعمه الكامل لأرماندو، مقتنعًا بأنه غير متورط في أنشطة إجرامية".