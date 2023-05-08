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اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية

اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية

بعد الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية، تنعقد جمعية عمومية للجنة بعد قليل وذلك بعدما وجهت كتابا رسميا الى المتنازعين، طالبت فيه بالاحتكام الى الجمعية العمومية. التفاصيل في الفيديو اعلاه...

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