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رياضة
الشانفيل يتوج بطل لبنان في كرة السلة المدرسية
2023-05-08 | 13:33
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الشانفيل يتوج بطل لبنان في كرة السلة المدرسية
الشانفيل يتوج بطل لبنان في كرة السلة المدرسية
اختتمت بطولة لبنان المدرسية في كرة السلة التي نظمتها وزارة التربية على مدى اربعة اشهر و شاركت فيها اكثر من ثلاثماية مدرسة وثانوية وانتهت بتتويج مدرسة الشانفيل(ديك المحدي) (فئة الذكور لتحت ال18 سنة) بطلا للمدارس اللبنانية بعد فوزها في مباراة نهائية مثيرة على فريق مدرسة ال "اآي سي" بيروت والتي اقيمت على ملعب نادي دينامو "الروكلاند ارينا" على طريق المطار .
كذلك ايضاً احرز فريق الشانفيل (ديك المحدي) لقب فئة تحت ال16 سنة بفوزه في المباراة النهائية على فريق جمعية المقاصد و احرزت مدرسة برمانا هاي سكول بطولة الاناث بفوزها على الـ"آي سي" بيروت.
تجدر الاشارة الى ان مدرسة الشانفيل تُعتبر من المدارس التي احرزت عشرات الألقاب في الرياضات الجماعية والفردية وتنافس بقوة وبصورة دائمة ضمن البطولات المدرسية سنوياً ويُحسب لها الحساب كل عام .
*
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