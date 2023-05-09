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للمرة الأولى... فوز ميسي بجائزتين في نسخة واحدة من جوائز لوريوس

2023-05-09 | 03:50
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للمرة الأولى... فوز ميسي بجائزتين في نسخة واحدة من جوائز لوريوس

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فردياً بجائزة أفضل رياضي وجماعياً مع منتخب بلاده في الحفل السنوي لجوائز لوريوس للتفوق الرياضي الذي أقيم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب ما أفاد المنظمون، فقد بات ميسي، 35 عاما، أول رياضي يفوز بجائزتين في نسخة واحدة من جوائز لوريوس.    

وسبق لميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، أن فاز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي عام 2020 والتي تقاسمها حينها مع البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات، وفقاً لوكالة فرانس برس. 

وحضر ميسي الذي رفع فريقه باريس سان جرمان عقوبة ايقافه لمدة أسبوعين عن التمارين والمباريات لسفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق، الحفل مع زوجته أنتونيلا.

وأحرزت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس، المتوجة بذهبية بطولة العالم في سباق 100 م للمرة الخامسة في مسيرتها، في بطولة يوجين في الولايات المتحدة في آب الماضي، جائزة رياضية العام.

وحصل الإسباني كارلوس ألكاراس، الفائز ببطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب 2022 والذي ارتقى إلى المركز الاول في التصنيف العالمي لعدة أسابيع، على جائزة أفضل اكتشاف، والدنماركي كريستيان إريكسن جائزة "أفضل عودة" بعد عودته إلى ملاعب كرة القدم على أعلى المستويات بقميص مانشستر يونايتد الإنكليزي بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده في كأس أوروبا 2021.

وتُمنح جوائز لوريوس سنوياً منذ عام 2000 من قبل أكاديمية لوريوس، وهي لجنة تحكيم مكونة من 71 من أعظم أساطير الرياضة.

 
 
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فوز

النجم الأرجنتيني

ليونيل ميسي

جائزة أفضل رياضي وجماعيا

منتخب الأرجنتين

الحفل السنوي لجوائز لوريوس للتفوق الرياضي

العاصمة الفرنسية باريس.

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