أول من خاض 5 نهائيات في كأس العالم... وفاة الحارس المكسيكي أنتونيو كارباخال

توفي الحارس المكسيكي الاسطوري أنتونيو "توتا" كارباخال الثلاثاء عن عمر 93 عاما في مدينة ليون المكسيكية، وهو أول لاعب خاض 5 نهائيات في كأس العالم.

وقال انتونيو مورينو مدير متحف المشاهير الدولي لكرة القدم إن كارباخال "كان مريضا الاسبوع الماضي"، مضيفاً "انتونيو كارباخال هو أيقونة الكرة المكسيكية والعالمية لأنه كان اول من خاض 5 نهائيات في كأس العالم وكان على ارضية الملعب في جميعها".

ووفق وكالة فرانس برس، فقد خاض كارباخال 47 مباراة دولية مع المكسيك وشارك في نهائيات كأس العالم من 1950 الى 1966.

ونجح سبعة لاعبين اخرين في معادلة رقم كارباخال في ما بعد، بينهم ثلاثة من مواطنيه هم رافايل ماركيس والحارس غييرمو اوتشوا واندريس غواردادو، بالاضافة الى الالماني لوتار ماتيوس، الحارس الايطالي جانلويجي بوفون، الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.