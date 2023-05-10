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رياضة
بصفقة "إستثنائية"... ميسي في الدوري السعودي الموسم المقبل!
2023-05-10 | 13:19
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بصفقة "إستثنائية"... ميسي في الدوري السعودي الموسم المقبل!
بصفقة "إستثنائية"... ميسي في الدوري السعودي الموسم المقبل!
سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "إستثنائية وضخمة" بعد موسمين باهتين مع باريس سان جرمان الفرنسي، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وكان النجم الأرجنتيني البالغ 35 عامًا يملك مروحة من الخيارات بين السعودية، الولايات المتحدة وحتى ناديه القديم برشلونة الإسباني التواق لإعادة "البعوضة"، بعد إرتفاع مؤشرات رحيله عن ناديه الحالي المملوك قطرياً.
لكنّ مصدرًا في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام، قال "صفقة ميسي تمّت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل" دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.
وتابع أنّ "العقد استثنائي. أنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".
من جهته، أفاد باريس سان جرمان الفرنسي ووكالة فرانس برس في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم لا يزال ساريًا حتى 30 حزيران المقبل.
وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر".
ورغم تقارير عدّة ربطت بين ميسي ونادي الهلال، إلّا ان مصادر لدى حامل الرقم القياسي في عدد مرّات إحراز الدوري السعودي قالت لفرانس برس ان فريق العاصمة لم يكن على اتصال مباشر مع باريس سان جرمان.
لكن والد اللاعب ووكيل أعماله خورخي أصرّ الثلاثاء ان نجله لم يحدّد وجهته حتى الآن "ليس هناك أي إتفاق مع أي ناد للعام المقبل".
وتابع في حسابه على موقع انستغرام "لن يُتّخذ القرار قبل أن ينهي ميسي الدوري مع باريس سان جرمان".
وأضاف: "هناك شائعات ويستخدم كثيرون اسم ليونيل لكسب الشهرة، لكن الحقيقة واحدة ويمكننا التأكيد إنه لا يوجد اتفاق مع أحد... لا شفهياً، لا توقيعاً أو متفقاً عليه. ولن يحدث ذلك حتى نهاية الموسم".
*
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