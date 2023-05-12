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رياضة
الأرجنتيني بييلسا مدربا جديدا لمنتخب الأوروغواي
2023-05-12 | 09:17
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الأرجنتيني بييلسا مدربا جديدا لمنتخب الأوروغواي
الأرجنتيني بييلسا مدربا جديدا لمنتخب الأوروغواي
اعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا للاشراف على الفريق الاول حتى نهائيات كأس العالم عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروغوياني خورخي كازاليس لوكالة فرانس برس "لقد توصلنا الى اتفاق. تم حل جميع نقاط صياغة العقد ولم يتبق سوى التوقيع" من دون الاشارة الى اي تفاصيل.
وبات بييلسا (67 عاماً) ثاني مدرب غير محلي يستلم تدريب منتخب الاوروغواي، الفائز بمونديالي 1930 و1950، بعد مواطنه دانيال باساريلا بين عامي 1999-2001. وهي ثالث تجربة لبييلسا في تدريب منتخبات اميركا جنوبية بعد منتخب بلاده (1998-2004) وتشيلي (2007-2011).
وبقي منصب مدرب المنتخب شاغرا منذ نهاية عقد المدرب دييغو ألونسو في نهاية تصفيات كأس العالم 2022. وكان ألونسو تسلم دفة المنتخب خلفا للمخضرم أوسكار تاباريس في منتصف تلك التصفيات.
ويخوض بييلسا اولى مبارياته على رأس الجهاز الفني لمنتخب الاوروغواي من خلال مباراتين وديتين في حزيران/يونيو المقبل لم تتحدد هوية المنافس فيهما حتى الان قبل ان يستهل في ايلول/سبتمبر المقبل، المشوار في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى نهائيات عام 2026 بالاعتماد على لاعبين من امثال فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الاسباني) ورونالد اراوخو (برشلونة الاسباني) وداروين نونييس (ليفربول الانكليزي).
*
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مدرب أرجنتيني
مارسيلو بييلسا
منتخب الأوروغواي
كأس العالم
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