الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الأرجنتيني بييلسا مدربا جديدا لمنتخب الأوروغواي

2023-05-12 | 09:17
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
الأرجنتيني بييلسا مدربا جديدا لمنتخب الأوروغواي

الأرجنتيني بييلسا مدربا جديدا لمنتخب الأوروغواي

 اعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا للاشراف على الفريق الاول حتى نهائيات كأس العالم عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروغوياني خورخي كازاليس لوكالة فرانس برس "لقد توصلنا الى اتفاق. تم حل جميع نقاط صياغة العقد ولم يتبق سوى التوقيع" من دون الاشارة الى اي تفاصيل.

وبات بييلسا (67 عاماً) ثاني مدرب غير محلي يستلم تدريب منتخب الاوروغواي، الفائز بمونديالي 1930 و1950، بعد مواطنه دانيال باساريلا بين عامي 1999-2001. وهي ثالث تجربة لبييلسا في تدريب منتخبات اميركا جنوبية بعد منتخب بلاده (1998-2004) وتشيلي (2007-2011).

وبقي منصب مدرب المنتخب شاغرا منذ نهاية عقد المدرب دييغو ألونسو في نهاية تصفيات كأس العالم 2022. وكان ألونسو تسلم دفة المنتخب خلفا للمخضرم أوسكار تاباريس في منتصف تلك التصفيات.

ويخوض بييلسا اولى مبارياته على رأس الجهاز الفني لمنتخب الاوروغواي من خلال مباراتين وديتين في حزيران/يونيو المقبل لم تتحدد هوية المنافس فيهما حتى الان قبل ان يستهل في ايلول/سبتمبر المقبل، المشوار في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى نهائيات عام 2026 بالاعتماد على لاعبين من امثال فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الاسباني) ورونالد اراوخو (برشلونة الاسباني) وداروين نونييس (ليفربول الانكليزي).
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

مدرب أرجنتيني

مارسيلو بييلسا

منتخب الأوروغواي

كأس العالم

منتخب لبنان لكرة القدم سيواجه مضيفه كأس آسيا ضمن المجموعة الاولى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-05-10

أول من خاض 5 نهائيات في كأس العالم... وفاة الحارس المكسيكي أنتونيو كارباخال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-07

كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-07

كأس العالم لكرة السلة من صيدا الى محطته الأخيرة في سيتي سنتر - بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06

كأس العالم لكرة السلة يجول في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-11

منتخب لبنان لكرة القدم سيواجه مضيفه كأس آسيا ضمن المجموعة الاولى

LBCI
رياضة
2023-05-11

سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله عن برشلونة الصيف المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-10

في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-10

حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-12

ماكرون: أن تكون حليفاً لواشنطن لا يعني أن تكون تابعاً لها

LBCI
فنّ
2023-05-11

ردًا على عمل نتفليكس الجدلي... زاهي حواس يطلق فيلمًا وثائقيًا عن كليوباترا

LBCI
اقتصاد
12:48

الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد

LBCI
اقتصاد
14:12

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 120 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

المصارف تحذر مجددًا من ملاحقتها بتبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التصعيد متواصل بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية ووساطة مصر في مأزق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

القضاء يحكم بين المحامين ونقابتهم... الظهور الإعلامي بإذن مسبق!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
08:00

إليكم قرار ديوان المحاسبة الموقت بحق وزراء الاتصالات في موضوع مبنيي تاتش وقصابيان

LBCI
اقتصاد
12:48

الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد

LBCI
فنّ
06:04

ميريام كلينك تطلّ من وسط بيروت بإطلالةٍ جريئة جداً (صور)

LBCI
فنّ
05:59

باسم ياخور يتلقى تهديدات بالقتل والذبح... إليكم نسخة عن الرسائل الّتي وصلته!

LBCI
حال الطقس
00:04

طقس متقلب وأمطار خفيفة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
11:16

نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا

LBCI
منوعات
06:12

كريستيانو رونالدو يحصل على ساعة مرصّعة بـ26 ماسة بيضاء... وهذا سعرها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة