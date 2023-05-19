نادال ينسحب من رولان غاروس ويتوقع انهاء مسيرته في 2024

"لست أنا من اتخذ هذا القرار بل جسدي": أعلن الإسباني المخضرم رافايل نادال، المتوّج 14 مرة بلقب بطولة رولان غاروس في كرة المضرب، انسحابه من نسخة 2023 لعدم تعافيه من إصابة في وركه الأيسر تعرّض لها في كانون الثاني/يناير، ليغيب للمرة الأولى عن البطولة الكبرى منذ تتويجه الأول في باريس عام 2005.قال اللاعب البالغ 36 عاماً في مؤتمر صحافي الخميس قبل عشرة أيام من انطلاق ثاني البطولات الكبرى "لم تتطوّر الإصابة التي تعرّضت لها في أستراليا كما كنا نتمنى، لذا لن أكون قادراً على اللعب في رولان غاروس".ومنذ تتويجه الأوّل عام 2005، بعد يومين من بلوغه التاسعة عشرة، لم يغب نادال عن البطولة المحبّبة على قلبه وحيث بنى اسطورته "رولان غاروس ستبقى رولان غاروس، معي أو من دوني، ستبقى البطولة الأفضل".حصد 112 فوزاً ولم يعرف سوى ثلاث خسارات في 2009 و2015 و2021، بالاضافة إلى اضطراره للانسحاب خلال نسخة 2016 بسبب كسر في معصمه الأيسر.أضاف وهو يجلس على كرسي في أكاديمية رافال نادال في ماناكور في جزيرة مايوركا "العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير لي.. سأبتعد عن التمارين لمدة شهر، شهرين، ثلاثة، أشهر قليلة، لا اعرف متى سأعود ولا أحب توقع المستقبل.. اتبع حدسي وما اعتقد بانه الشيء الافضل لجسدي وسعادتي الشخصية. لن أكون قادراً على العودة العام المقبل إذا لم أتوقف الآن".أردف "أنا متحفز لمحاولة توديع كل البطولات التي اعتبرها مهمة لي".واستبعد رافا مشاركته على الأقل في بطولة ويمبلدون وربما فلاشينغ ميدوز، مشيراً إلى ان الهدف قد يكون "خوض كأس ديفيس نهاية السنة" (تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، ليكون قادراً على "بدء العام الأخير على الأرجح" في 2024.أضاف حامل لقب 22 بطولة كبرى في رقم قياسي يتشاركه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش "لم نكن قادرين على ايجاد حل للمشكلة التي واجهتها في أستراليا. لا اشعر اني جاهز للمنافسة على مستوى مرتفع في رولان غاروس. لن اذهب الى هناك واضع نفسي في موقف لا احبذه".أردف "أعتقد اني قمت بما يجب في مسيرتي كي استحق ألا انهيها بهذه الطريقة، في قاعة مؤتمرات صحافية".- آلام مزمنة -وتوّج نادال بلقبه الأخير في رولان غاروس العام الماضي وقدمه اليسرى مخدّرة لاحتواء الألم المزمن الذي يعاني منه مذ كان بعمر الثامنة عشرة (متلازمة مولر-فايس).تابع اللاعب المصاب بوركه في 18 كانون الثاني/يناير في الدور الثاني من بطولة أستراليا عندما خسر أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد بثلاث مجموعات "في السنوات الاخيرة كنت قادرا على تحقيق الفوز في البطولات الكبرى والدورات الهامة. بعد الجائحة (كوفيد) لم يكن جسدي قادراً على تحمل العمل اليومي بشكل جيد. لذا لم اكن قادرا على الاستمتاع بالتمارين والمسابقات".وكان نادال الذي سيبلغ السابعة والثلاثين مطلع حزيران/يونيو، قرّر عدم المشاركة في دورتي برشلونة ومدريد لماسترز الألف من بين دورات أخرى في الفترة التي سبقت رولان غاروس، مؤكداً في وقت سابق من الشهر الحالي أنه لن يشارك في دورة روما لماسترز الألف أيضاً التي انطلقت الاسبوع الماضي.وحامت الشكوك حول مستقبل نادال في ملاعب الكرة الصفراء بسبب الاصابات المتكررة التي أثرت سلباً على لياقته البدنية على مدار العامين الماضيين. شارك في أربع مباريات فقط في عام 2023، وفاز مرة واحدة فقط.وفي خضم إعلان نادال، أعلن منظمو رولان غاروس انهم يأملون في رؤية بطلهم العام المقبل "سنفتقدك كثيراً في رولان غاروس هذه السنة. اعتن بنفسك للعودة أقوى إلى الملاعب. نأمل في رؤيتك العام المقبل".