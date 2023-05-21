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متن
23
o
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o
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o
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رياضة
تذكير: لا فورمولا اليوم...
2023-05-21 | 01:30
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تذكير: لا فورمولا اليوم...
تذكير: لا فورمولا اليوم...
يسود الحزن اليوم على عشاق سباقات الفورمولا 1، إذ كان اليوم المنتظر لسباق إيميليا رومانيا الكبير على حلبة إيمولا ضمن المرحلة السادسة من بطولة العالم، الا أنه ألغي بسبب الفيضانات التي غمرت أحياء وأراض زراعية بأكملها في مناطق عدة في البلاد.
وقال منظمو السباق في
بيان
إنهم لا يستطيعون ضمان سلامة المشجعين والفرق والموظفين. واعربوا عن حزنهم، والتضامن مع سكان ايطاليا.
اشارة الى ان السلطات الإقليمية كانت أعلنت مقتل تسعة أشخاص، معظمهم في منطقتي فورلي وتشيسينا.
*
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