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نجاح ساحق يُحقّقه مرة أخرى نادي TMT LEBANON

2023-05-28 | 14:01
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نجاح ساحق يُحقّقه مرة أخرى نادي TMT LEBANON

شارك فريق نادي TMT في بطولة دوليّة تحت إشراف الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة في BSF Forum De Beirut؛ وفاز كلّ من عبد الرحمن كسار عادل الزين عن فئة الكبار، وعباس كركي خليل عسيلي وأحمد برّو وشيفان السيد وجواد الزغبي عن فئة الصغار.

وفي هذا الإطار، وجّه نادي TMT LEBANON برئيسه البطل الدولي والمدرب عامر عبد النبي الشكر للقيمين على هذا الحدث وبالأخص لرئيس الاتحاد محمد داغر ونائب الرئيس حسن جزيني وعلى جهودهم في تنظيم وإنجاح هذا الحدث والمستشار الاعلامي زاريه باريكيان على تغطية ودعم هذا الحدث إعلامياً.
 

رياضة

نادي

TMT LEBANON

بطولة دوليّة

الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة

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