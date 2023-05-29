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رياضة
للعام الرابع على التوالي... مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي!
2023-05-29 | 10:30
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للعام الرابع على التوالي... مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي!
للعام الرابع على التوالي... مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي!
اختير مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم للعام الرابع على التوالي في الحفل الذي أقيم في باريس الأحد.
وتجاوز مبابي، 24 عاماً، قائد منتخب فرنسا المتوج للمرة الرابعة بعد أعوام 2019 و2021 و2022، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الفائز 3 مرات بهذه الجائزة التي تمنح من قبل رابطة اللاعبين منذ عام 1994. ولم تمنح الجائزة في عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وهي المرة السابعة توالياً التي يحرز فيها لاعب من سان جرمان بطل الدوري هذا الموسم للمرة الـ11 في تاريخه في إنجاز قياسي ليفك إرتباطه مع سان إتيان، الجائزة بعد إبراهيموفيتش (2016) والأورغوياني إدينسون كافاني (2017) والبرازيلي نيمار (2018).
وبعدما تسلّم الجائزة من مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان أراد "قبل كل شيء" أن يرسل "أخلص أفكاره" إلى الحارس الثاني في الفريق الإسباني سيرجيو ريكو، الذي سقط عن حصانه صباح الأحد وتعرض لإصابات خطيرة.
وقال: "هناك أشياء أكثر أهمية من كرة القدم، النادي بأكمله معه، وأردت أن يكون لديّ إحساس بالأولويات من خلال الحديث عن ذلك بداية".
وأثنى مبابي على اللاعبين الآخرين، ولا سيما "لنس الذي قدم موسمًا رائعًا"، و ليو (ميسي) الذي ساعدني أيضاً" لكنه تغيب عن الحفل و"هو امتياز أن ألعب مع لاعبين مثل هؤلاء".
وعن فوزه بالجائزة للعام الرابع توالياً، قال "انه لمن دواعي سروري، لطالما أردت الفوز، أن أدوّن اسمي في تاريخ البطولة. حتى مع كل الطموح الذي كان لديّ، لم أكن أتوقع الفوز بهذه السرعة".
ورداً على سؤال حول مستقبله، أكّد وصيف مونديال قطر العام الماضي "سأظل هنا الموسم المقبل".
*
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