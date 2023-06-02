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رياضة
هل يستمر رونالدو مع النصر الموسم المقبل؟
2023-06-02 | 07:17
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هل يستمر رونالدو مع النصر الموسم المقبل؟
هل يستمر رونالدو مع النصر الموسم المقبل؟
كشف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الخميس، أنه سيستمر مع ناديه النصر السعودي في الموسم المقبل، بعد انضمامه في كانون الثاني الماضي بصفقة خيالية.
وقال رونالدو، في لقاء مصوّر لرابطة الدوري السعودي لمحترفي كرة القدم: "سعيد هنا، أرغب في الاستمرار هنا، وسوف أستمر. وفي رأيي، إذا واصلوا في العمل على خططهم في السنوات الخمس المقبلة، أعتقد بأن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى خمس منافسات للدوري في العالم"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
ووصل أفضل لاعب في العالم خمس مرّات إلى النصر في صفقة تقدّر بأكثر من 440 مليون يورو حتى حزيران 2025، في باكورة مشروع رياضي ضخم يُتوقع أن يستقطب أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي.
لكنّ الصفقة الكبيرة التي موّلها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري، لم تنعكس رياضياً على أرض الملعب بالنسبة لجمهور النصر على الأقل، إذ خسر النادي الملقب بـ"العالمي" البطولات المحلية الثلاث تباعاً، وحلّ ثانياً في الدوري وراء الاتحاد جدّة الذي أحرز اللقب للمرة الأولى منذ 2009.
ورغم عدم تحقيق اللقب، قال رونالدو الذي سجّل 14 هدفاً في 16 مباراة لفريق العاصمة: "توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء، وبكل صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام، ولكن لا تسير الأمور دائمًا كما نرغب أو نتوقع".
وتابع ابن الثامنة والثلاثين: "في بعض الأحيان نحتاج إلى الصبر، والاستمرارية، والمثابرة حتى نحقق الأفضل، وبالنظر إلى آخر 5 أو 6 أشهر، فقد تحسّن الفريق كثيرًا، وكذلك الأمر بالنسبة للدوري، حيث تحسّنت جميع الفرق".
وأضاف: "أنا متفائل جدًا وواثق بأن الأمور ستتطور في العام المقبل وسنسير في الطريق الصحيح".
ووجّه رونالدو ملاحظات لتطوّر الدوري السعودي، قائلاً: "لدينا فرق جيدة للغاية وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب. وأعتقد بأن البنية التحتية تحتاج للتحسين قليلًا. وحتى الحُكّام ونظام تقنية في ايه آر VAR، أعتقد بأنه يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء. وهناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تحسين".
وشرح رونالدو ان أهم التحديات التي واجهها في الدولة الخليجية، كانت التأقلم مع فترات التمرين المختلفة عن أوروبا، حيث قال: "نتدرّب هنا بعد الظهر أو في فترة المساء، وعندما يبدأ رمضان نتدرّب الساعة العاشرة مساء، كان الأمر غريباً جداً. هذه التجربة والذكريات والأوضاع كلها مختلفة. أحب أن أعيش تلك اللحظات لأنك تتعلّم منها ومن الثقافات أيضاً".
وحول سؤاله عن الكلمات التي يرغب في توجيهها للاعبين الذين يفكرون في الانضمام للدوري السعودي، قال رونالدو: "الأسماء الكبيرة واللاعبين الكبار أو الشباب، جميعهم مرحب بهم. الدوري سيتحسّن في حال قدومهم".
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