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رغم المفاوضات... بنزيمة "لم يمنح موافقته النهائية" لاتحاد جدّة

2023-06-02 | 09:17
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LBCI
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رغم المفاوضات... بنزيمة "لم يمنح موافقته النهائية" لاتحاد جدّة

أعلن مصدر في نادي مدينة جدّة لوكالة فرانس برس أنه لم يتم منح المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الموافقة النهائية للانضمام إلى نادي الاتحاد، رغم "الخط المفتوح" بين بطل الدوري السعودي لكرة القدم وهدّاف ريال مدريد الإسباني.

وقال المصدر داخل النادي المتوّج أخيراً بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2009 "هناك خط مفاوضات مفتوح مع بنزيمة، لكن حتى الآن لم يمنح بنزيمة مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل".

ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022، للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول المقبل في السعودية.

وينتهي عقد بنزيمة، 35 عاماً، مع ريال مدريد في 30 حزيران، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم اضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي، بفضل الكرة الذهبية الحاصل عليها العام الماضي وذلك بموجب بند في عقده الأصلي.

وذكرت الصحف الإسبانية ان بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه الى الدوري المحلي حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

 
 
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