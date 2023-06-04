كريم بنزيمة يغادر القلعة الملكية

أعلن فريق ريال مدريد عن رحيل نجمه الفرنسي كريم بنزيمة عن القلعة الملكية، وذلك في بيان رسمي.



وأمضى بنزيمة ١٤ موسماً في صفوف المرينغي حيث بدأ مسيرته عام ٢٠٠٩ قادماً من فريق ليون الفرنسي، حقق ٢٥ لقباً مع الريال أبرزها ٥ ألقاب في دوري أبطال أوروبا و ٤ ألقاب في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية، بالإضافة إلى إحرازه جائزة الكرة الذهبية في تشرين الأول ٢٠٢٢.