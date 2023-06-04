بين السعودية وبرشلونة وميامي... أين سيقع مصير ميسي؟

يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحدٍ جديد وربما أخير، بعد موسمين مخيبين للآمال مع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اختتمهما السبت تحت صافرات الجمهور الباريسي.

ووفق وكالة فرانس برس، فتظهر ثلاث وجهات أمام "البرغوث" الذي سيبلغ الـ36 في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، هي المملكة العربية السعودية أو برشلونة الإسباني أو إنتر ميامي الأميركي.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، من المحتمل أن يصدر إعلان التعاقد مع ميسي الثلاثاء.

العودة إلى برشلونة سيكون لها نكهة مختلفة تمامًا بالنسبة إلى "البرغوث" الذي سيجد هناك زميله السابق تشافي هرنانديس المدرب الحالي للنادي الكاتالوني.

ستكون قصة رائعة بالنسبة الى ميسي لكن العملية معقدة بالنسبة لبرشلونة تحت ضغط الميزانية. لا يزال النادي الكاتالوني ينتظر المصادقة من قبل رابطة الدوري الإسباني على "الخطة الاقتصادية" التي قدمها لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف والتي تتضمن تمديد عقود العديد من اللاعبين الأساسيين بالإضافة إلى احتمال عودة ميسي.

من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى للرواتب، يتعين على برشلونة خفض إنفاقه بمقدار 200 مليون يورو أخرى. ميسي قريب من القلوب، لكنه بعيد جدا عن النادي.

أما بالنسبة لفرضية إنتر ميامي، فتظهر بشكل أقل كثيرا ولكنها موجودة: إنتر ميامي، في ولاية فلوريدا، في الدولي الأميركي للمحترفين الذي لطالما جلب نجوم أميركا الجنوبية في نهاية مسيرتهم الاحترافية، مثل البرازيلي بيليه، مواطنه كاكا، الأرجنتيني غونسالو هيغواين أو حاليًا البرازيلي الآخر دوغلاس كوستا.

يقدم هذا الخيار ميزة تقريب العائلة الأرجنتينية، إلى ميامي. في هذه البيئة المعيشية المثالية، سيجد النجم الارجنتيني نجما آخر للكرة المستديرة هو لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الدولي الانكليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي فريق إنتر ميامي في ولاية فلوريدا.

على الرغم من أنه أقل شهرة من البطولات الأوروبية الكبرى، إلا أن الدوري الاميركي للمحترفين هو أيضًا بطولة ذات مستوى أعلى بكثير من البطولة السعودية، وقد يكون حلا مثاليا بالنسبة الى ميسي. الأيام القليلة القادمة ستخبرنا.