الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد مسيرة حافلة... إبراهيموفيتش يعلن إعتزاله كرة القدم نهائياً
2023-06-05 | 05:47
شارك
2
min
بعد مسيرة حافلة... إبراهيموفيتش يعلن إعتزاله كرة القدم نهائياً
بعد مسيرة حافلة... إبراهيموفيتش يعلن إعتزاله كرة القدم نهائياً
أسدل السويدي الأيقونة زلاتان إبراهيموفيتش الستارة على مسيرة حافلة، بعد اعلان إعتزاله اللعب نهائيا بعمر 41 عاماً.
وكشف المهاجم المخضرم الذي لعب في ست بطولات أوروبية بينها أربع كبرى وفي الدوري الأميركي، أيضًا عن قراره اثر نهاية مباراة فريقه ميلان الايطالي ضد فيرونا في المرحلة الاخيرة من بطولة إيطاليا في وقت متأخر من مساء الاحد.
وقال إبراهيموفيتش متوجها إلى أنصار ميلان في ملعب سان سيرو "انها اللحظة التي أقول فيها وداعًا لكرة القدم، وليس فقط وداعًا لكم"، مضيفًا "تنتابني مشاعر عدّة في الوقت الحالي. ميلان ووداعًا".
وتابع "عندما جئت الى هنا للمرة الأولى، منحتموني السعادة، وفي المرة الثانية منحتموني الحب. لقد استقبلتمونني بالأحضان، أشعر بأني في بيتي، سأكون ميلانيستا الى الابد".
وكان إبراهيموفيتش عنصرًا مؤثرا لدى عودته الى النادي عام 2019 بعد أن قضى في صفوفه موسمين قاده خلالها الى إحراز لقب الدوري المحلي عام 2011، قبل ان يساهم في إحراز ميلان اللقب الموسم الماضي.
أحرز ابراهيموفيتش خلال مسيرته المظفرة بطولة الدوري المحلي في هولندا مع أياكس امستردام (2002 و2004)، إيطاليا مع إنتر (2007 و2008 و2009) وميلان (2011 و2022)، إسبانيا مع برشلونة (2010)، فرنسا مع باريس سان جرمان (2013 و2014 و2015 و2016)، أمّا لقبه القاري الوحيد فكان في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي عندما توج بطلاً للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) عام 2017.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
زلاتان إبراهيموفيتش
كرة القدم
بين السعودية وبرشلونة وميامي... أين سيقع مصير ميسي؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-03
من الملعب الى الشاشة... كرة القدم الإلكترونية تستقطب شباب لبنان والعالم!
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-03
من الملعب الى الشاشة... كرة القدم الإلكترونية تستقطب شباب لبنان والعالم!
0
رياضة
2023-05-23
كرة القدم الإسبانية تعترف بمشكلة العنصرية بعد حادثة فينيسيوس
رياضة
2023-05-23
كرة القدم الإسبانية تعترف بمشكلة العنصرية بعد حادثة فينيسيوس
0
رياضة
2023-05-22
العنصرية تعود الى واجهة كرة القدم الاوروبية من جديد
رياضة
2023-05-22
العنصرية تعود الى واجهة كرة القدم الاوروبية من جديد
0
رياضة
2023-05-21
إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم
رياضة
2023-05-21
إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
17:58
بين السعودية وبرشلونة وميامي... أين سيقع مصير ميسي؟
رياضة
17:58
بين السعودية وبرشلونة وميامي... أين سيقع مصير ميسي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
0
رياضة
2023-06-04
كريم بنزيمة يغادر القلعة الملكية
رياضة
2023-06-04
كريم بنزيمة يغادر القلعة الملكية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:32
هل تعيش نادين الراسي قصّة حبّ جديدة؟
فنّ
05:32
هل تعيش نادين الراسي قصّة حبّ جديدة؟
0
فنّ
06:25
حمو بيكا يهدي زوجته عقداً ضخماً من الذهب.. ويغرقها بالمجوهرات! (فيديو)
فنّ
06:25
حمو بيكا يهدي زوجته عقداً ضخماً من الذهب.. ويغرقها بالمجوهرات! (فيديو)
0
أمن وقضاء
10:14
الجيش: توقيف أحد المطلوبين خلال انتقاله من البقاع الى بيروت لنقل كمية من المخدرات (صور)
أمن وقضاء
10:14
الجيش: توقيف أحد المطلوبين خلال انتقاله من البقاع الى بيروت لنقل كمية من المخدرات (صور)
0
أمن وقضاء
2023-06-02
كشف هويّة مطلق النّار على رأس أحد الأشخاص في طريق الجديدة
أمن وقضاء
2023-06-02
كشف هويّة مطلق النّار على رأس أحد الأشخاص في طريق الجديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
0
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
2
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
3
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
4
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
5
خبر عاجل
04:10
بري يدعو إلى جلسة في 14 حزيران الساعة 11:00 صباحًا لإنتخاب رئيس للجمهورية
خبر عاجل
04:10
بري يدعو إلى جلسة في 14 حزيران الساعة 11:00 صباحًا لإنتخاب رئيس للجمهورية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
7
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
8
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More