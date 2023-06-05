بعد مسيرة حافلة... إبراهيموفيتش يعلن إعتزاله كرة القدم نهائياً

أسدل السويدي الأيقونة زلاتان إبراهيموفيتش الستارة على مسيرة حافلة، بعد اعلان إعتزاله اللعب نهائيا بعمر 41 عاماً.وكشف المهاجم المخضرم الذي لعب في ست بطولات أوروبية بينها أربع كبرى وفي الدوري الأميركي، أيضًا عن قراره اثر نهاية مباراة فريقه ميلان الايطالي ضد فيرونا في المرحلة الاخيرة من بطولة إيطاليا في وقت متأخر من مساء الاحد.وقال إبراهيموفيتش متوجها إلى أنصار ميلان في ملعب سان سيرو "انها اللحظة التي أقول فيها وداعًا لكرة القدم، وليس فقط وداعًا لكم"، مضيفًا "تنتابني مشاعر عدّة في الوقت الحالي. ميلان ووداعًا".وتابع "عندما جئت الى هنا للمرة الأولى، منحتموني السعادة، وفي المرة الثانية منحتموني الحب. لقد استقبلتمونني بالأحضان، أشعر بأني في بيتي، سأكون ميلانيستا الى الابد".وكان إبراهيموفيتش عنصرًا مؤثرا لدى عودته الى النادي عام 2019 بعد أن قضى في صفوفه موسمين قاده خلالها الى إحراز لقب الدوري المحلي عام 2011، قبل ان يساهم في إحراز ميلان اللقب الموسم الماضي.أحرز ابراهيموفيتش خلال مسيرته المظفرة بطولة الدوري المحلي في هولندا مع أياكس امستردام (2002 و2004)، إيطاليا مع إنتر (2007 و2008 و2009) وميلان (2011 و2022)، إسبانيا مع برشلونة (2010)، فرنسا مع باريس سان جرمان (2013 و2014 و2015 و2016)، أمّا لقبه القاري الوحيد فكان في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي عندما توج بطلاً للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) عام 2017.