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والد ميسي يؤكد: سأحبّ كثيراً أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كاتالونيا!
2023-06-06 | 09:24
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والد ميسي يؤكد: سأحبّ كثيراً أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كاتالونيا!
والد ميسي يؤكد: سأحبّ كثيراً أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كاتالونيا!
أكّد خورخي ميسي والد ومدير أعمال بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل الاثنين، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أن أي قرار لم يُتّخذ بهذا الشأن حتى الآن.
وأكد والد ميسي بأنه إجتمع الاثنين مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا لكن "لا شيء ملموساً" وأن عودة إبنه تتوقف "على أشياء كثيرة".
ورداً على سؤال ما إذا كان برشلونة الوجهة المفضّلة لميسي، قال مبتسماً خورخي "نعم"، مضيفاً "سأحبّ كثيراً" أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كاتالونيا.
وكشف خورخي ميسي الى الصحافيين ان ليونيل سيتخذ قراره قريباً لكن "لست أدري أي قرار، لا أدري في الوقت الحالي، يتعيّن علينا التباحث في الكثير من الاشياء".
وخاض النجم الارجنتيني الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، آخر مباراة له في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي السبت الماضي والتي خسرها أمام ضيفه كليرمون فيران 2-3 في الدوري المحلي.
وأظهر برشلونة رغبة كبيرة في إستعادة خدمات ميسي أفضل هداف في تاريخه وتحديداً على لسان لابورتا والمدرب تشافي هرنانديس الذي لعب الى جانبه لسنوات عدّة، وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التي يعيشها النادي الكاتالوني.
ولا يزال برشلونة ينتظر أن توافق رابطة الدوري على الجدوى الإقتصادية التي تقدم بها لكي يتمكن من تسجيل اللاعبين. وبحسب الصحف المحلية، لهذا السبب لم يتقدّم برشلونة بعرض رسمي لضم ميسي حتى الان.
وكان مصدر مقرّب من نادي الهلال كشف لوكالة فرانس برس الأحد، بأن الأخير أرسل وفدًا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع ميسي.
وأفاد المصدر: "هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي".
وأكّد مصدر ثان مطلع على المفاوضات "نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة".
وقال: "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع".
*
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