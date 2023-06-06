الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

والد ميسي يؤكد: سأحبّ كثيراً أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كاتالونيا!

2023-06-06 | 09:24
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
والد ميسي يؤكد: سأحبّ كثيراً أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كاتالونيا!

والد ميسي يؤكد: سأحبّ كثيراً أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كاتالونيا!

أكّد خورخي ميسي والد ومدير أعمال بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل الاثنين، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أن أي قرار لم يُتّخذ بهذا الشأن حتى الآن.

وأكد والد ميسي بأنه إجتمع الاثنين مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا لكن "لا شيء ملموساً" وأن عودة إبنه تتوقف "على أشياء كثيرة".

ورداً على سؤال ما إذا كان برشلونة الوجهة المفضّلة لميسي، قال مبتسماً خورخي "نعم"، مضيفاً "سأحبّ كثيراً" أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كاتالونيا.

وكشف خورخي ميسي الى الصحافيين ان ليونيل سيتخذ قراره قريباً لكن "لست أدري أي قرار، لا أدري في الوقت الحالي، يتعيّن علينا التباحث في الكثير من الاشياء".

وخاض النجم الارجنتيني الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، آخر مباراة له في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي السبت الماضي والتي خسرها أمام ضيفه كليرمون فيران 2-3 في الدوري المحلي.

وأظهر برشلونة رغبة كبيرة في إستعادة خدمات ميسي أفضل هداف في تاريخه وتحديداً على لسان لابورتا والمدرب تشافي هرنانديس الذي لعب الى جانبه لسنوات عدّة، وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التي يعيشها النادي الكاتالوني.

ولا يزال برشلونة ينتظر أن توافق رابطة الدوري على الجدوى الإقتصادية التي تقدم بها لكي يتمكن من تسجيل اللاعبين. وبحسب الصحف المحلية، لهذا السبب لم يتقدّم برشلونة بعرض رسمي لضم ميسي حتى الان.

وكان مصدر مقرّب من نادي الهلال كشف لوكالة فرانس برس الأحد، بأن الأخير أرسل وفدًا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع ميسي.

وأفاد المصدر: "هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي".

وأكّد مصدر ثان مطلع على المفاوضات "نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة".

وقال: "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

ميسي

أفضل لاعب

العالم

كاتالونيا

السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:09

موسكو تحض العالم على "إدانة الأعمال الإجرامية" الأوكرانية بعد تضرر سد كاخوفكا

LBCI
منوعات
09:01

مسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية... أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..

LBCI
أخبار دولية
2023-06-05

بيسكوف: تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

جمعية عمومية للجنة الاولمبية اللبنانية لانتخاب اعضاء مكملين للجنة التنفيذية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

لاعبة بالمنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات... نتالي سيفدجيان او الـ super mom

LBCI
رياضة
2023-06-05

بعد مسيرة حافلة... إبراهيموفيتش يعلن إعتزاله كرة القدم نهائياً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:46

عيد يعزو إرتفاع سعر لحم البقر الى إرتفاع الأسعار عالمياً ويحذّر من عمليات غش واسعة للمستهلكين

LBCI
أخبار دولية
10:18

البابا فرنسيس أجرى فحوص في مستشفى في روما

LBCI
رياضة
09:24

والد ميسي يؤكد: سأحبّ كثيراً أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كاتالونيا!

LBCI
أخبار لبنان
12:30

الاسد بعد لقائه عون: سوريا كانت وما زالت مستعدة لاستقبال أبنائها.. عون: نهوض سوريا سينعكس خيراً على لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

تفجير السد في اوكرانيا يفجر ازمة بين موسكو وكييف

LBCI
أخبار لبنان
08:03

قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا

LBCI
أخبار لبنان
07:38

كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟

LBCI
أخبار لبنان
06:33

مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء

LBCI
أخبار لبنان
06:07

فياض بعد لقائه ميقاتي: الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية

LBCI
أمن وقضاء
04:48

توقيف عصابة أنفاق وسط العاصمة بيروت... وضبط كميّات هائلة من النّحاس والمسروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟

LBCI
أخبار لبنان
14:05

احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
10:00

بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد

LBCI
خبر عاجل
02:08

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

LBCI
خبر عاجل
04:18

معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد

LBCI
خبر عاجل
04:55

وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية

LBCI
أخبار لبنان
11:11

المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض

LBCI
فنّ
07:37

الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟

LBCI
فنّ
08:17

ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More