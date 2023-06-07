ميسي يعلن انتقاله إلى إنتر ميامي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية الأربعاء.وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: "لقد قررت أنني ذاهب إلى ميامي، ليس لدي الصفقة مختومة بنسبة 100 في المئة أو ربما هناك شيء متبقي للعمل عليه، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاماً) الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان الفرنسي، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي يوم السبت الماضي، بعد انتقاله في العام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.قال ميسي إنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظراً لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه.وأضاف: كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى. قررت مغادرة أوروبا، صحيح أنني تلقيت عروضاً من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أفكر في الأمر حتى لأنه في أوروبا، كانت فكرتي هي الذهاب إلى برشلونة فقط. وبعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى "أم أل أس" لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".