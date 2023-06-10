ميسّي في ميامي: أربعة أسئلة عن بطل العالم

ميسّي في ميامي: أربعة أسئلة عن بطل العالم



غداة إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسّي عن قراره بمواصلة مسيرته في صفوف إنتر ميامي الأميركي، بقيت أسئلة كثيرة معلّقة، بينها متى سيخوض بطل العالم مباراته الأولى في صفوف فريقه الجديد، من هم زملاؤه ومن يمكن أن يلتحق به.



متى موعد مباراته الاولى؟

قبل الحديث عن ذلك، ثمة عقد يتعيّن على النجم الأرجنتيني أن يوقع عليه، في حين أشار مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس الى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لا سيما بأن أندية الدوري الأميركي الشمالي "أم أل أس" خاضعة لسقف في الأجور. بيد أن عقد ميسّي يتضمن إيرادات إضافية مع شبكة "أبل تي في +" الناقل العالمي لمباريات الدوري الأميركي ما يزيد من تعقيد العملية. ولهذا السبب، كانت رابطة الدوري حذرة في بيانها الترحيبي بميسّي، مشيرةً إلى أنه "لا يزال ثمة الكثير من العمل لإنجاز الاتفاق الرسمي".



أما في ما يتعلق بخطواته الأولى بألوان القميص الزهري لإنتر ميامي، فإنها على الأرجح لن تحصل قبل نهاية تموز لأنه يتعيّن عليه التوجه مع منتخب الأرجنتين في جولة آسيوية لخوض مباراتين الأولى ضد أستراليا في بكين في 15 الحالي ثم ضد إندونيسيا في جاكرتا بعدها بأربعة أيام. ثمة تاريخ يمكن الإشارة إليه وهو 21 تموز، عندما يلتقي ميامي مع كروس اسول المكسيكي في كأس الرابطتين Leagues Cup وهي مسابقة مستحدثة بين أندية الولايات المتحدة والمكسيك تضمّ 47 نادياً. ويخوض ميامي أيضاً مباراة أخرى ضد أتلانتا بالإضافة إلى مباريات أخرى ستحدّد بحسب تقدّمه في هذه المسابقة، قبل أن يستهل مشواره في الدوري في 20 آب عندما يستضيف تشارلوت.



من هم زملاؤه المستقبليون؟

كان يمكن لميسي أن يلعب إلى جوار زميله السابق في منتخب الأرجنتين غونسالو هيغواين، لكن الأخير أعلن اعتزاله نهاية الموسم المنصرم. لا يملك ميامي في صفوفه لاعبين معروفين، لكن أبرزهم المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيس الذي اختير كأفضل لاعب في الدوري عام 2018 عندما كان يدافع عن ألوان أتلانتا. ثمة أرجنتيني آخر في الفريق هو كورنتان جان، وديأندريه يدلين ظهير نيوكاسل يونايتد الإنكليزي سابقاً والإكوادوري ليوناردو كامبانا.



من هم المرشحون للانضمام إليه؟

لاعب يتردّد اسمه باستمرار في هذا النقاش هو زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس البالغ من العمر 34 عاماً والذي سيرحل عن الفريق الكاتالوني رسمياً بحلول 30 حزيران الحالي. بحسب موقع "ذي أتلتيك"، فإن عملية الانتقال "منتظرة". وإذا قُدّر لبوسكيتس الانتقال، فإن ميامي سيضرب ضربة معلّم من خلال تعزيز خط وسطه بلاعب يملك خبرة كبيرة. اسم آخر يمكن أن ينتقل الى صفوف ميامي هو الهداف الاوروغوياني لويس سواريس مهاجم غريميو البرازيلي حالياً وزميل ميسي السابق في برشلونة أيضاً، علماً بأن علاقة وطيدة تربط بين العائلتين. وثمة احتمال بإمكانية انتقال الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا أيضاً، بانتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي في نهاية الشهر الحالي.



بإشراف أي مدرب؟

أقيل مدرب إنتر ميامي الإنكليزي فيل نيفيل من منصبه قبل فترة وجيزة واستلم بدلاً منه الأرجنتيني الدولي السابق خافيير موراليس بصورة موقتة. وبحسب موقع "ذي أتلتيك"، فإن ميامي بدأ مفاوضات مع مدرب منتخب الأرجنتين سابقا تاتا مارتينو الذي لعب ميسي بإشرافه مع "التانغو" بين عامي 2014 و2016 وبلغ نهائي كوبا أميركا مرتين معه. كما لعب ميسي بإشرافه في صفوف برشلونة عامي 2013 و2014.