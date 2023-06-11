بعد إتهامه بسوء السلوك الجنسي... الإتحاد الفرنسي لكرة القدم ينتخب خلفاً للو غريت

إنتخب فيليب ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت، خلفاً لنويل لو غريت المستقيل من منصبه بعد فضيحة تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك جنسي.وحصد ديالو، نائب الرئيس السابق الذي تبوأ المنصب بالوكالة بعد استقالة لو غريت، 91 في المئة من أصوات الجمعية العمومية المنعقدة في فندق باريسي، بحضور لو غريت الذي حصل على بطاقة دعوة بصفته رئيساً سابقاً.وتستمر ولاية ابن الـ59 والرئيس السابق لنقابة الأندية المحترفة، حتى نهاية 2024 "منحتموني شرفاً عظيماً بهذا التصويت الضخم. هذه مسؤولية كبيرة بعد مرورنا بأوقات صعبة في الأشهر القليلة الماضية".وكان لو غريت أجبر على الاستقالة نهاية شباط، بعد الإعلان عن تقرير دقّق في عمل وأداء الإتحاد بطلب من وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا.