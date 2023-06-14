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مبابي "سعيد" بالبقاء في سان جرمان الموسم المقبل... وهذا ما قاله عن رحيل ميسي عن الفريق!

2023-06-14 | 06:26
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مبابي "سعيد" بالبقاء في سان جرمان الموسم المقبل... وهذا ما قاله عن رحيل ميسي عن الفريق!

مبابي "سعيد" بالبقاء في سان جرمان الموسم المقبل

أكّد مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بأنه "سعيد في البقاء الموسم المقبل" في صفوف فريقه باريس سان جرمان، مؤكدًا أنه "لم يطلب أن يتم التخلي عنه او الإنتقال الى ريال مدريد" وذلك في حديث مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الايطالية.

 وقال مبابي (24 عاماً) خلال المقابلة التي أجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين: "كل ما في الأمر بأني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام اضافي. لم نتحدث اطلاقا مع باريس سان جرمان بشأن تمديد العقد لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل".

وأسف مبابي خلال المقابلة لرحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية والإنتقال الى إنتر ميامي الأميركي بقوله "إنه على الأرجح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس ساراً عندما يتعلق الأمر برحيل لاعب مثل ميسي وأنا لا أفهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله".

وأضاف "نحن نتكلم عن ميسي: يجب أن يتم احترامه، لكنه خلافًا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا. إنه أمر مؤسف لكن هكذا هي الأمور. يجب القيام بما يجب لتعويضه".

وكان مبابي أشار في بيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إلى أنه لم يناقش أبداً تمديداً لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

ووفق البيان المُرسل من الدولي الفرنسي، فقد أبلغ "إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتباراً من "15 تموز 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024) وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهياً".

وأضاف البيان أن "كيليان مبابي والمقربون منه يقولون إنهم لم يناقشوا أبداً هذه النقطة مجدداً مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يوماً للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقَش أي تمديد جديد محتمل".

وفي حال لم يوقّع، فإن النادي بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجاناً في غضون عام، لذلك يمكن لسان جرمان أن يبيعه هذا الصيف بدلاً من تفويت فرصة الإستفادة من أحد أفضل اللاعبين في العالم.
 
 
 
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