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بعد خرقه قواعد الحدّ الأدنى للأجور... تغريم بايرن ميونيخ بـ245 ألف يورو!
2023-06-15 | 08:25
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بعد خرقه قواعد الحدّ الأدنى للأجور... تغريم بايرن ميونيخ بـ245 ألف يورو!
بعد خرقه قواعد الحدّ الأدنى للأجور... تغريم بايرن ميونيخ بـ245 ألف يورو!
أُجبر بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا للموسم الـ11 توالياً، على سداد أكثر من 200 ألف يورو لخرقه قواعد الحدّ الأدنى للأجور على مدى خمس سنوات، وفق ما أفادت الخميس سلطات الجمارك البافارية.
كما غُرّم بايرن بمبلغ يقارب 45 ألف يورو من مساهمات الضمان الإجتماعي غير المدفوعة. كما كشف التحقيق عن وجود مخالفات بشأن الموظفين في بايرن الذين يتقاضون رواتب منخفضة بين عامي 2016 و2021.
وأصدر مكتب الجمارك في ميونيخ بياناً الخميس قال فيه إن بايرن وظّف عمالاً، معظمهم في مركز تدريب الشباب بالنادي، بعقود محدودة الساعات، لكن "المستوى الفعلي للتوظيف كان أعلى بكثير".
وأضاف "لم يدفع النادي الحدّ الأدنى للأجور في مركز تدريب الشباب الذي يديره".
وفي ردّ فعل سريع، إعتذر النادي البافاري في بيان عن خرقه للقوانين قائلاً "لم تكن نيّة بايرن ميونيخ أبدًا منع الموظفين من رواتبهم المشروعة"، مؤكدًا أنه تعاون بشكل كامل مع التحقيق وإتخذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
وقال المتحدث باسم الجمارك في ميونيخ توماس مايستر للخدمة الإخبارية الألمانية "سيد" التابعة لوكالة فرانس برس "تعاون النادي مع سير العملية وتم إغلاق الإجراءات الآن".
ومع حجم مبيعات سنوي يفوق 650 مليون يورو، يُعد بايرن أكبر ناد رياضي في ألمانيا وثالث أعلى ناد لكرة القدم ربحاً في العالم، بعد ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.
*
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تغريم
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