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في كرة السلة عند السيدات... منتخب لبنان يدخل في معسكر مغلق قبل مغادرته إلى أستراليا

في كرة السلة عند السيدات... منتخب لبنان يدخل في معسكر مغلق قبل مغادرته إلى أستراليا