الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رياضة

انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات

2023-06-17 | 13:34
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

رياضة

سيدات الملاعب

العكسي

لبطولة

لفِرقِ

النُخبة

السلة

السيدات

LBCI التالي
في كرة السلة عند السيدات... منتخب لبنان يدخل في معسكر مغلق قبل مغادرته إلى أستراليا
لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة دانييلا فياض ترتدي قميص الأرز بعد عودتها من الاصابة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:29

عبداللهيان بعد لقائه بن فرحان: بحثنا في مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
13:58

الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية السعودي خلال زيارته إلى طهران (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:21

رالي جزين الحادي عشر ينطلق غدا.. فكيف تبدو التحضيرات؟

LBCI
رياضة
06:09

في كرة السلة عند السيدات... منتخب لبنان يدخل في معسكر مغلق قبل مغادرته إلى أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-16

لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة دانييلا فياض ترتدي قميص الأرز بعد عودتها من الاصابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-15

مع اقتراب انطلاق بطولة آسيا لكرة السلة للسيدات.. تعرفوا على اللاعبة اللبنانية رنا الحسيني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب

LBCI
منوعات
2023-06-16

طعناً حتى الموت... مراهق غيّور يقتل شقيقه أمام والدتهما

LBCI
فنّ
06:29

إتهام سيلاوي بنشر الإنحلال.. والأخير يردّ "تذكّروا أنا إبنكم"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الإمارات تعزز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

السعودية واكسبو ٢٠٣٠... حلم قد يتحقق قريبا؟

LBCI
رياضة
13:34

انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين السعودية وايران مزيد من التقارب تعزيزا للمصالحة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:29

مقدمة النشرة المسائية 17-06-2023

LBCI
أخبار دولية
13:23

في العاصمة الالمانية.. افتتحت دورةُ الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

عرض أزياء بمواصفات عالمية.. بتوقيع مصمّمين شباب لبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:54

انفصال سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر.. والسبب صادم!

LBCI
خبر كاذب
07:46

صورة للبابا فرنسيس تثير جدلاً... ما حقيقتها؟

LBCI
أخبار دولية
01:22

زلزال قوي يضرب غرب فرنسا

LBCI
حال الطقس
01:03

الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد

LBCI
صحف اليوم
00:43

مصدر نيابي لـ"الجمهورية": الإتصالات الفرنسية - السعودية تتزامن مع إتصالات سعودية - سورية تتناول ملف لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:36

إنقسام بين قوى التغيير وتبادل المسؤوليات والإتهامات حيال ضرب وحدة التكتل بترشيح أزعور (الجمهورية)

LBCI
أمن وقضاء
08:20

ناصيف الياس زغيب خرج ولم يعد، هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
صحف اليوم
23:49

نصاب المجلس العسكري و"الخطر الداهم" على الجيش (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More