إطلالة أثارت الإستغراب... المنتخب البرازيلي يطلّ بزيّ أسود للمرة الأولى لهذا السبب!

ارتدى منتخب البرازيل، خلال الشوط الأول من مباراته ضد غينيا السبت، زياً كاملاً باللون الأسود، وفق ما نقل موقع سبورتينغ نيوز.

هذه الخطوة التي حصلت للمرة الأولى في تاريخ منتخب البرازيل، أتت في إطار محاربة العنصرية، بحسب ما أفاد الإتحاد المحلي للعبة.

وكتب الإتحاد البرازيلي في حسابه الرسمي على تويتر: "يوم البرازيل! يوم لخطوة مهمة في محاربة العنصرية!!!".

وأضاف: "ضد العنصرية لا يوجد لعبة. لأول مرة في التاريخ، سيرتدي المنتخب البرازيلي زيا أسود بالكامل لمواجهة غينيا، على ملعب استاد كورنيا-إل برات في برشلونة. دعونا نذهب للنصر داخل الملعب وخارجه. كفى عنصرية في كرة القدم والمجتمع. لنذهب معا".