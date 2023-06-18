أبو زيد رعى رالي جزين بنسخته الـ11: لبنان سيقوم من محنته

أبو زيد رعى رالي جزين بنسخته الـ11: لبنان سيقوم من محنته



كشف النائب السابق أمل أبو زيد على هامش رعايته رالي جزين في نسختة الـ11 الذي انطلق اليوم عن التحضير لإقامة معسكر لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين ودورة عالمية لكرة الطاولة.



واعتبر في تصريح للـLBCI أن "لبنان سيقوم من محنته الحالية بدءًا بانتخاب رئيس جمهورية يملأ الفراغ المؤسساتي ويضع لبنان على سكة النهوض الإقتصادي والإجتماعي."



وقال: "مهما حصل في لبنان سيبقى هذا البلد لنا جميعًا ونحن مدعوون للتفكير بطريقة موضوعية ووطنية لإنقاذ البلد."



وعن الأنشطة الرياضية التي تشهدها جزين، أشار إلى أن "رالي جزين بات محطة سنوية منتظرة وهو مساحة رياضية لمحبي السرعة في القيادة ضمن معايير السلامة العامة والإحترافية."



ودعا "الشباب اللبناني إلى الإنخراط في الرياضة أكثر،" كاشفًا أن "منتخب لبنان الذي يتحضر للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة سيقيم معسكرًا في مجمع خليل وليندا سليم في جزين لمدة أسبوع،" آملًا أن "يحفز هذا الأمر الشباب في جزين على ممارسة هذه اللعبة والإحتراف فيها أكثر، وسأل: "ما الذي يمنع جزين من أن يكون لديها فريق يمثلها في بطولة لبنان لكرة السلة."



كما لفت إلى أنه "بالإضافة إلى كل هذه الأنشطة، ستستضيف جزين دورة عالمية لكرة الطاولة في نسختها الثانية بمشاركة لاعبين محترفين من كل أنحاء العالم وهذا الأمر مدعاة فخر لنا ولأهالي المنطقة."