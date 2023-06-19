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طعن أحد أقربائه في حفل عائلي... حكم بحبس الدولي الهولندي بروميس 18 شهرًا

2023-06-19 | 11:51
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طعن أحد أقربائه في حفل عائلي... حكم بحبس الدولي الهولندي بروميس 18 شهرًا

أصدرت محكمة في أمستردام الإثنين حكماً بالسجن 18 شهراً على مهاجم سبارتاك موسكو الروسي الدولي الهولندي كوينسي بروميس بتهمة طعن أحد أقربائه في حفل عائلي.

وتمت محاكمة اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي دفع ببراءته نافياً الاتهامات الموجهة إليه، بتهمة "محاولة القتل غير العمد". ولم يمثل مهاجم سبارتاك موسكو أمام المحكمة خلال إصدار الحكم لأنه يعيش حاليًا في روسيا.

وقال ممثلو النيابة العامة إن طلب ترحيله "سابق لأوانه"، بحسب وكالة فرانس برس.

واتُهم بروميس بطعن أحد أقربائه في ساقه في حفل عيد ميلاد في تموز 2020، حيث اندلع شجار حول قلادة يُفترض أنها مسروقة.

وأوضحت المحكمة أنها "أخذت في الاعتبار أن المشتبه به كان لاعباً محترفاً وشخصية هولندية معروفة وبالتالي يمارس وظيفة نموذجية".

وكان المدعي العام الذي طالب العام الماضي بسجن بروميس لمدة عامين، اضطر الى سحب تهم الشروع في القتل لعدم كفاية الأدلة.

واتُهم بروميس في أيار باستيراد مئات عدة من الكيلوغرامات من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب البلجيكي في عام 2020.

ونقلت وكالة الانباء الهولندية "أيه.إن.بي" عن محاميه روبرت ماليفيتش قوله "طلب منا موكلنا الاستئناف. ناقشنا الحكم لفترة وجيزة. كان رد فعله محبطًا. سندرس الحكم بعناية، لكنه طلب منا بالفعل استئنافه".

واضاف ماليفيتش أن الاستئناف سيركز على التنصت على الهاتف.

وسجل بروميس سبعة أهداف في 50 مباراة مع المنتخب الهولندي، وشارك معه في كأس أوروبا 2020 التي اقيمت صيف 2021 بسبب فيروس "كوفيد-19"، لكن لم يتم استدعاؤه الى صفوف البرتقالي منذ ذلك الحين.

 
 
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